У центрі Чернігова археологи знайшли споруди часів Київської Русі

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У центрі Чернігова археологи під час дослідження будівлі колишньої канцелярії Чернігівського козацького полку виявили залишки давньоруських споруд X–XII століть. У XVII столітті в цій будівлі розміщувалася полкова канцелярія. Дослідники також опублікували фотографії з місця розкопок.

Так, залишки тисячолітніх споруд знайшли біля будинку Чернігівської полкової канцелярії, який належав полковнику, Якову Лизогубу. Коли будівлю готували до реставрації археологи натрапили на частини фундаментів XVII століття, які були закладені зі старовинної цегли на вапняковому розчині.

Ця знахідка допомогла археологам вивчити особливості мурування та інші деталі фундаментів доби Гетьманщини. Також науковці знайшли залишки двох заглиблених споруд XII століття, фрагменти гончарного посуду, зернову яму давньоруського періоду, пічні кахлі, старовинну цеглу, давньоруські плінфи та уламок свинцевого предмета.

Водночас археологи виявили невеликий ровик X століття, який міг позначати межі між сусідніми садибами.

Будинок Якова Лизогуба був зведений у 1690-х роках. Він є однією зі збережених мурованих цивільних споруд доби Гетьманщини. У XVIII столітті в будівлі працювала канцелярія Чернігівського козацького полку. Наразі в будинку зберігається музейне фондосховище.

Про це повідомляється із посиланням на Сheline.ua.

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