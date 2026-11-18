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У 13-річної дівчинки протягом кількох місяців регулярно з’являлися болючі гнійні утворення на шкірі. Абсцеси неодноразово дренували, однак невдовзі вони виникали знову. Причину проблеми вдалося встановити фахівцям Центру дитячої медицини. Дівчинці діагностували рецидивуючий гнійний гідраденіт і підібрали відповідне лікування.

Спочатку пацієнтка звернулася до Клініки спеціалізованої хірургії для чергового дренування абсцесу. Проте лікар-хірург Світозар Халак припустив, що причиною проблеми може бути хронічне захворювання шкіри, а не окремі гнійні утворення.

Після цього медик скерував дівчинку до дерматолога та імунолога Соломії Тимчишин із Клініки дитячої імунології та ревматології зі стаціонаром спеціалізованої педіатрії. Лікарка підтвердила діагноз.

Гнійний гідраденіт (acne inversa) — хронічне запальне захворювання шкіри, що проявляється болючими вузлами, абсцесами та норицями. Найчастіше вони виникають у пахвах, пахвинній та аногенітальній ділянках. Захворювання може повторюватися, спричиняти рубцювання та обмежувати рухливість, якщо вчасно не розпочати відповідне лікування. Може починатися в період статевого дозрівання, рідше — до пубертату.

Після встановлення діагнозу, пацієнтці застосовували антибіотикотерапію — дівчинці стало краще, однак повністю контролювати захворювання не вдалося: й надалі виникали нові нориці. Тому ухвалили рішення перейти до біологічної терапії.

«Якщо не контролювати захворювання, воно може прогресувати: утворюватимуться нові нориці, виникатимуть повторні нагноєння та рубці. У нашої пацієнтки рубцювання вже впливало на рухливість руки. Тому важливо не просто усувати окремі абсцеси, а лікувати саме захворювання», — пояснює Соломія Тимчишин.

Для дівчинки у Центрі дитячої медицини закупили адалімумаб — біологічний препарат, який застосовують для лікування гнійного гідраденіту за відповідними показаннями. Така терапія допомагає контролювати запальний процес і зменшувати ризик нових загострень.

Якщо у вашої дитини є схожі симптоми — звертайтесь на консультацію до Соломії Тимчишин у Центрі дитячої медицини. Про це повідомляє Центр Дитячої Медицини. Західноукраїнський Спеціалізований Центр. У Києві дитячий центр підготували до зими: облаштували автономне живлення та укриття. Після загибелі в ДТП 17-річний юнак став донором для п’ятьох пацієнтів.

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