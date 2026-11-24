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Колектив Національного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса закликає скасувати призначення виконувача обов’язків керівника та провести відкритий конкурс на цю посаду.

Працівники установи заявляють про загрозу інституційної кризи, а також управлінської та фінансової дестабілізації.

"Абсолютна більшість колективу виступила за демократичні вибори керівника згідно законів України і статуту Центру і проти кулуарних призначень з процедурними порушеннями і сумнівною кандидатурою, що вже призвело до колапсу інституції і репутаційних збитків", – написала мережі Facebook керівниця відділу драматургічних проєктів Центру Курбаса Надія Мірошниченко (псевдонім Неда Неждана) і опублікувала пресреліз з позицією колективу.

У заяві йдеться, що приводом кризової ситуації стало призначення Міністерством культури нового керівництва без попередніх консультацій з колективом.

Там також звертають увагу на те, що начебто нова тимчасова керівниця Крістіна Кісєльовайте не має ні наукового ступеня, ні досвіду керівництва науково-дослідними і бюджетними установами культури.

У колективі також виказують засторогу, що нове керівництво може ліквідувати дослідно-експериментальну складову діяльності Центру.

"Другим фактором інституційної кризи стала етична складова. З перших днів нова в.о. керівниці показала провал комунікації з абсолютною більшістю колективу проявами агресії: психологічний тиск, безпідставні звинувачення, знецінення, мобінг, погрози дисциплінарною відповідальністю і звільненням всупереч статуту і колективного договору поміж керівництвом і співробітниками, зокрема під час перебування на лікарняному, та вимоги виконувати обов'язки, не передбачені трудовими договорами", – йдеться в заяві.

Крім того, у заяві йдеться, що призначення нового керівника у кінці бюджетного року поставило під загрозу своєчасну виплату заробітних плат, сплату податків і поточні платежі.

У зв'язку з цим, збори колективу ухвалили рішення: звернутися з вимогою скасувати призначення Кісєльовайте виконуючою обов'язки директора, як такої, яка не відповідає ні базовим вимогам до керівника такої установи, ні нормам фахової етики; забезпечити стабільне завершення 2026 року зі збереженням повноважень попереднього керівництва і необхідних строків попередження, передбачених законом; провести відкритий конкурс на посаду генерального директора за участі колективу й громадськості і створити спільну робочу групу для напрацювання прозорої моделі управління та стратегії розвитку установи згідно демократичних принципів і законів.

В той же час, в опублікованій заяві колективу немає згадок чи спростувань тих звинувачень, які нещодавно були опубліковані Міністерством культури.

Зокрема, 19 листопада міністерство заявило, що найближчим часом проведе службову перевірку діяльності Центру через численні порушення, які нове керівництво виявило під час прийому справ.

Так, йшлося про про порушення в організації фінансової, кадрової та господарської діяльності, документальному оформленні користування державним майном, обліку надходжень і здійсненні окремих виплат, в тому числі і заробітної плати. Також виникли проблеми з доступом до документації, майна, ключів та інформаційних систем, необхідних для повноцінної роботи установи. Серед іншого, виявлено, що сценою Центру користувалися сторонні колективи без договорів оренди.

Зазначалося, що новою керівницею було з'ясовано, що у Центрі відсутні окремі фахівці з кадрової та юридичної роботи, а вся фінансова, кадрова й договірна документація, печатка та доступи до робочих систем Центру були зосереджені в однієї посадової особи, яка в день представлення нового керівника закладу відмовилася оформити кадрові документи, пов'язані з її призначенням на посаду.

Як повідомлялося, діяльність і кадрові питання Центру імені Леся Курбаса уже не вперше потрапляют у публічне обговорення. Зокрема у 2013 році у Центрі розгорівся публічний конфлікт через кадрові та управлінські рішення. Працівники та прихильники виступали проти звільнень і закриття окремих напрямків роботи.

Восени 2023 року в соціальних мережах Центру з'явилася публікація, начебто тодішній т.в.о. міністра культури Ростислав Карандєєв хоче змінити керівництво установи і вимагає, аби головний бухгалтер Надія Бовтун підготувала колектив до зміни керівника наприкінці жовтня. В самому колективі начебто були проти зміни керівника без обговорення, бо мали свою кандидатуру – режисера Сергія Маслобойщикова. Сам Карандєєв тоді заявив, що умов про призначення керівника до кінця місяця не ставив, але обговорення кандидатур планує. Призначень тоді не відбулося.

29 грудня 2025 року померла докторка мистецтвознавства, театрознавиця, заслужена діячка мистецтв України, засновниця і багаторічна керівниця Центру імені Леся Курбаса Неллі Корнієнко. Після цього в.о керівника став Олександр Чайка.

На початку листопада 2026 року Мінкультури представило колективу нову в.о гендиректора Центру культурну менеджерку Крістіну Кісєльовайте.

Історія Центру розпочалася у 1989 році як міжнародна ініціатива: навколо авторського проєкту Неллі Корнієнко (1939-2025), яка розробила концепцію інноваційної структури Центру, та Леся Танюка (1938-2016) – одного з перших в Україні дослідника творчості Леся Курбаса. У пріоритетах Центру – інтеграція спадщини Леся Курбаса та інших представників модернізму, зокрема митців Розстріляного Відродження і шістдесятників.

Нагадаємо, що Виконувачкою обов’язків директора Національного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса стала театральна продюсерка та культурна менеджерка Крістіна Кісєльовайте. Її представили колективу закладу.

Міністерство культури України розглядає можливість підтримки кінотеатрів і всієї кіноіндустрії, які зазнають збитків через повномасштабну війну, російські атаки та тривалі повітряні тривоги. Зокрема, йдеться про компенсацію операційних витрат і втрат через скасовані сеанси.

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