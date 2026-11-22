У центрі Івано-Франківська конфлікт між трьома чоловіками закінчився стріляниною. Інцидент стався ввечері 21 листопада біля кафе на пішохідній частині вулиці Незалежності, відомій як «стометрівка». Унаслідок пострілу 34-річний місцевий житель дістав поранення ноги та потрапив до лікарні.

Стрілянина сталася ввечері 21 листопада біля одного з кафе в центрі Івано-Франківська. Між трьома чоловіками виник конфлікт, під час якого пролунав постріл. За попередніми даними правоохоронців, куля поранила 34-річного мешканця Івано-Франківська. Чоловік дістав поранення ноги. Постріл почули правоохоронці, які саме патрулювали центр міста. На місці працював спільний наряд поліції та Національної гвардії. Вони одразу відреагували на звук, викликали швидку допомогу та взялися з’ясовувати, що сталося.

Медики оглянули пораненого та доправили його до лікарні. Іншого учасника конфлікту — 27-річного місцевого жителя — поліцейські доставили до Івано-Франківського районного управління поліції для з’ясування обставин. За інформацією правоохоронців, у молодшого чоловіка також були видимі тілесні ушкодження в ділянці обличчя. За яких обставин він їх отримав, наразі невідомо.

Поліцейські встановлюють, хто саме здійснив постріл, із якої зброї стріляли та що стало причиною конфлікту. Обставини інциденту з’ясовують слідчі. Про це 22 листопада повідомила міська поліція.

У ніч проти п’ятниці, 13 листопада, в Івано-Франківську внаслідок підпалу загорілися два автомобілі. Одна з пошкоджених машин належить журналісту ТРК «Вежа» Івану Харуку.

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