У центрі Кременця знайшли старовинну цеглу та підземний хід

У центрі Кременця на Тернопільщині під час ремонту водогону знайшли старовинну цеглину з клеймом і датою — 1824 рік. Вона важить майже 6 кілограмів, а знахідку виявили неподалік місцевого краєзнавчого музею. Це вже не перше історичне відкриття на цій ділянці: наприкінці вересня під час робіт там також натрапили на стародавній підземний хід і залишки будинків.

У Кременці на Тернопільщині під час заміни водопровідних мереж у центрі міста знайшли цеглину, якій понад 200 років. На її поверхні збереглося клеймо з датою — 1824 рік. Вага знахідки становить майже 6 кілограмів. Цеглину виявили неподалік будівлі музею, де зараз ремонтують водопровідні мережі.

У музеї зазначили, що такі знахідки допомагають краще зрозуміти історію міста. Адже старі речі можуть зберігатися під землею десятиліттями або навіть століттями. Іноді про них дізнаються випадково — під час звичайних ремонтних робіт. «Такі випадкові знахідки нагадують, що історія Кременця буквально лежить під ногами. Кожен ремонт у старій частині міста може відкрити маленьку сторінку його минулого», — йдеться в повідомленні музею.

У Кременці вже знайшли стародавній підземний хід

Цеглина стала не першою історичною знахідкою на цій ділянці. Ще 30 вересня міський голова Кременця Андрій Смаглюк повідомляв, що працівники місцевого водоканалу під час робіт із колектором натрапили на стародавній підземний хід. Поруч також виявили підвалини будинків, яким, за попередніми оцінками, понад 200 років. Роботи проводили неподалік Кременецького краєзнавчого музею. За словами місцевих краєзнавців, підземний хід вів від будівлі музею до центру міста.

Знахідка привернула увагу до історичної частини Кременця, адже під сучасними вулицями можуть зберігатися залишки давнішої забудови. Водночас точне призначення підземного ходу та його вік потребують належного історичного й археологічного вивчення.

Чим важлива знахідка

Стара цеглина з датою 1824 року може допомогти дослідникам краще зрозуміти, які будівельні матеріали використовували в Кременці на початку XIX століття. Клеймо з датою — важлива деталь, адже воно дає конкретну зачіпку для подальшого вивчення предмета. Втім, сама дата на цеглині ще не доводить, що її виготовили саме в Кременці або що вона походить із конкретної будівлі. Для таких висновків потрібні додаткові дослідження.

Нині відомо, що знахідку виявили під час ремонту водопроводу в історичному центрі міста. А нещодавнє відкриття підземного ходу показує, що роботи на цій ділянці можуть дати дослідникам нові підказки про минуле Кременця. Про це 9 жовтня повідомили на сторінці Кременецького краєзнавчого музею у Facebook.

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