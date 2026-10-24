У центрі Львова встановили цегляну Говерлу, мережа вибухнула жартами

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На площі перед Львівським оперним театром з’явився мистецький об’єкт «Говерла» — піраміда, складена з цеглинок. Інсталяцію авторства Сергія Радька створили в межах Львівського тижня скульптури 2026 року. Після її встановлення користувачі соцмереж почали активно жартувати про незвичну конструкцію.

Організатор заходу Павло Гудімов пояснив, що піраміда уособлює стійкість, а її вершина символізує спільні моральні, естетичні та державні цінності. За задумом автора, інсталяцію мають поступово добудовувати спільними зусиллями, аби кожен охочий міг долучитися до створення мистецького об’єкта.

Однак у соцмережах інсталяція викликала не лише зацікавлення, а й хвилю іронічних коментарів.

“Пропоную не зупинятись і добудувати весь Чорногірський хребет. Зліва Піп Іван, справа Петрос”, – написав один із користувачів.

Інші порівняли мистецький об’єкт із конструкціями у звичайних селах: “У мене такі піраміди, в селі, через одну хату є”.

Також користувачі пожартували, що на вершині бракує дзеркала та відпочивальників із пивом, а дехто пригадав подібні споруди, які будували на дачах.

Львівський тиждень скульптури відбувається у місті вп’яте.

Джерело: Львівська міська рада.

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