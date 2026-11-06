У ВАКС не пустили журналістів на частину засідання у справі генерала СБУ

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Вищий антикорупційний суд розділив засідання з обрання запобіжного заходу генералу Служби безпеки України Сергію Дуці, який фігурує у справі «Карфаген», на відкриту та закриту частини.

Клопотання про проведення засідання в закритому режимі сторона захисту подала вже після початку розгляду. Причини такого рішення та позицію адвокатів щодо обмеження доступу журналістів пояснює сторона захисту.

Клопотання про проведення засідання в закритому режимі подала сторона захисту вже після початку розгляду. Адвокати пояснили своє прохання необхідністю забезпечити додаткові заходи безпеки.

За словами захисників, під час засідання планують озвучувати інформацію, пов’язану із захистом держави. Її розголошення, на думку адвокатів, може становити загрозу.

Також сторона захисту заявила, що відкритий розгляд може обмежити право Дуки та його адвокатів на захист, оскільки вони не зможуть оприлюднити певну інформацію, яка не призначена для загального розголошення.

Суддя оголосив, що виступ прокурора та дослідження доказів відбуватимуться в закритому режимі, а виступи адвокатів – частково відкрито. Закрита частина засідання з обрання запобіжного заходу вже розпочалася. Журналістам вимкнули трансляцію, яка до цього велася на екрані в сусідній залі.

Тим часом журналісти «Слідства.Інфо» викликали поліцію через недопуск медіа до засідання, яке спочатку мало відкритий характер.

Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

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