У Василькові вибухнув скандал через скорочення фінансування шкіл

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У Василькові на Київщині виник суспільний резонанс довкола виплати зарплат учителям та оптимізації шкільної мережі. У Facebook-групі «Європейське суспільство» з'явилися вимоги оприлюднити наказ управління освіти про оптимізацію мережі ЗЗСО та фінансові розрахунки.

На тлі повідомлень про дефіцит освітньої субвенції нардеп Данило Гетманцев заявив, що місцева влада змушує школи скорочувати освітні послуги. Водночас директорки Васильковецьких гімназій №1 та №2 Вікторія Боднар і Тетяна Максимчук запевнили, що заклади працюють у штатному режимі, а посадові оклади зберігаються, хоча навантаження довелося переглянути.

«Так, зараз склалася певна така ситуація, проблема, що на зарплату педагогам нашим коштів субвенції не вистачає. І дійсно нам прийшлось оптимізувати в певній мірі наш освітній процес», — пояснила Вікторія Боднар.

За словами Тетяни Максимчук, у гімназії №2 скоротили поділ класів на групи для вивчення англійської та української мов, інформатики й технологій через зменшення субвенції та додаткові витрати протягом року. Також директор академічного ліцею «Успіх» Віталій Красніков спростував чутки про своє звільнення та призупинення освітнього процесу.

«Усі вчителі отримували і будуть отримувати заробітну плату. Освітній процес в ліцеї не призупинявся. Мене ніхто не звільняв, я продовжую працювати», — написав керівник ліцею.

Джерело — Главком.

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