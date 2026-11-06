У Вінниці 12-річний хлопець загинув від ураження струмом на вагоні

У Вінниці 6 листопада загинув 12-річний підліток. Хлопець дістав смертельне ураження струмом, перебуваючи на даху вагона. Рятувальники зняли тіло дитини та передали його правоохоронцям, які з’ясовують обставини трагедії.

Рятувальники зазначили, що після виклику дісталися до дитини на даху вагона, зняли тіло та передали його правоохоронцям. «Рятувальники зняли тіло дитини та передали його правоохоронцям, які з’ясовують обставини трагедії», — йдеться в повідомленні ДСНС.

Після цього у службі звернулися до батьків із проханням пояснювати дітям, наскільки небезпечно гратися на залізниці, залазити на вагони чи перебувати на інших частинах потягів, не призначених для пасажирів.

Чим небезпечний зачепінг

У ДСНС нагадують, що контактна мережа залізниці перебуває під високою напругою. Для смертельного ураження струмом не обов’язково торкатися дротів: небезпечний розряд може виникнути навіть на певній відстані від них.

Національна безпекова вебплатформа «101: Простір безпеки для дітей, батьків та освітян» окремо пояснює, чому зачепінг — перебування на даху, підніжках або між вагонами під час руху потяга — може закінчитися трагедією.

Ураження струмом високої напруги. Напруга в контактній мережі залізниці може становити від 3 000 до 27 500 вольт. Навіть без прямого дотику до дротів струм може пройти через повітря у вигляді електричної дуги. За даними платформи, небезпечна відстань може сягати 1,5–2 метрів. Ризик зростає за підвищеної вологості, а також під час використання предметів, які можуть наблизитися до контактної мережі, наприклад селфі-палиць. Ураження струмом може спричинити важкі опіки, пошкодження внутрішніх органів і зупинку серця. Такі травми нерідко несумісні з життям.

Падіння з вагона. Пасажирські та приміські потяги можуть рухатися зі швидкістю 60–120 км/год. Якщо людина впаде з даху або підніжки на такій швидкості, вона може отримати тяжкі травми голови та хребта, переломи або загинути.

Зіткнення із залізничною інфраструктурою. Під час руху поруч із вагоном можуть бути мости, тунелі, опори контактної мережі, світлофори та інші конструкції. Людина на даху або зовнішніх частинах потяга ризикує вдаритися об них. Навіть невеликий рух убік може призвести до смертельних наслідків.

Небезпека потрапити під колеса. Якщо людина зривається з підніжки або зчіпки, вона може опинитися під потягом. Це загрожує тяжкими травмами, ампутацією кінцівок або миттєвою загибеллю.

Які наслідки може мати зачепінг

Перебування на даху вагона, підніжці, між вагонами чи на інших зовнішніх частинах потяга створює пряму загрозу життю. Небезпека є не лише під час руху: контакт із високовольтною мережею може призвести до ураження струмом і на нерухомому вагоні.

Серед можливих наслідків — падіння з висоти, важкі опіки, переломи, травми голови, ураження електричним струмом і загибель. Тому залізничні вагони та інфраструктура не можуть бути місцем для ігор чи небезпечних розваг.

Яка відповідальність передбачена за зачепінг

За проїзд на зовнішніх частинах транспорту передбачена адміністративна відповідальність за статтею 109 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо порушення вчиняє неповнолітня дитина, до відповідальності за невиконання обов’язків щодо її виховання можуть притягнути батьків або осіб, які їх замінюють. Це передбачає стаття 184 КУпАП.

У разі пошкодження майна «Укрзалізниці», блокування руху потягів або створення аварійної ситуації також може йтися про кримінальну відповідальність — залежно від обставин і наслідків. У ДСНС закликають дорослих говорити з дітьми про небезпеку зачепінгу та пояснювати, що навіть спроба залізти на вагон заради фото чи відео може коштувати життя. Про трагедію повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

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