У Вінниці двоє чоловіків вимагали $5500 неіснуючого боргу

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У Вінниці затримали двох чоловіків віком 36 та 38 років, яких підозрюють у вимаганні грошей у 45-річного місцевого жителя.

За даними слідства, у жовтні вони за надуманим приводом почали вимагати від чоловіка 5500 доларів, нібито заборгованих одному з них ще з 2025 року.

Під час особистої зустрічі фігуранти встановили термін повернення коштів, застосовуючи психологічний тиск і фізичну силу.

Потерпілий погодився на їхні вимоги, але звернувся до правоохоронців. Спільників затримали під час передачі грошей. У їхніх помешканнях та автомобілях провели обшуки.

Чоловікам повідомили про підозру у вимаганні, вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану. Суд обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою. У разі доведення вини їм загрожує від 7 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело: Вінницька обласна прокуратура

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