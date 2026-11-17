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Вінницький міський суд 17 листопада обрав двом військовослужбовцям ТЦК та СП запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Вони є учасниками конфлікту з цивільними, під час якого застосували газовий балончик і пошкодили автомобіль.

Про це повідомляє пресслужба Вінницького міського суду Вінницької області.

«За результатами судового розгляду, суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення та застосував до підозрюваних запобіжні заходи у вигляді: одному підозрюваному – тримання під вартою строком 60 діб та визначив заставу у розмірі 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, іншому підозрюваному – тримання під вартою на строком 60 діб без права внесення застави», – йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, до Вінницького міського суду Вінницької області надійшли клопотання сторони обвинувачення про застосування запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб для двох підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної, холодної зброї або іншого предмета, спеціально пристосованого чи заздалегідь заготовленого для завдання тілесних ушкоджень).

Слідчі судді встановили, що підозрювані під час виконання службових обов’язків, пов’язаних із проведенням мобілізаційних заходів щодо оповіщення громадян, зупинили транспортний засіб, під час спілкування «у чоловіків виник умисел на вчинення хуліганських дій відносно водія та пасажирки транспортного засобу».

За даними слідства, «підозрювані, один з яких був у стані наркотичного сп’яніння, почали силоміць смикати двері автомобіля та використали спеціалізований засіб хімічної дії, що спричинило хімічні опіки очей потерпілих. Після цього один із підозрюваних здійснив постріл із сигнально-стартового пістолета у бік потерпілого».

Потерпілі до суду надали письмові заяви, в яких зазначалося, що претензій до підозрюваних не мають. На одному із судових засідань був присутній потерпілий, який підтримав ці заяви та зауважив, що підозрюваних пробачили.

При обранні запобіжних заходів слідчими суддями було враховано обґрунтованість пред’явленої підозри та наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрювані можуть здійснювати дії, передбачені ст. 177 КПК України.

Наразі тривають слідчі дії.

Джерело: пресслужба Вінницького міського суду Вінницької області

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