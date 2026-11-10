У Вінниці лікарі провели складну операцію, щоб врятувати кінцівку військовому

У Вінницькій обласній клінічній лікарні імені М. І. Пирогова медики виконали складну реконструктивну операцію військовослужбовцю, який дістав тяжкий відкритий уламковий перелом унаслідок атаки російського безпілотника. Лікарі доклали зусиль, щоб зберегти захиснику кінцівку.

«Внаслідок дронової атаки наш сміливий захисник отримав тяжкий відкритий уламковий перелом. Попри стабілізацію кісткових уламків, значний дефект м’яких тканин та оголення кістки створювали високий ризик інфекційних ускладнень, порушення зрощення перелому та подальшої втрати кінцівки», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що команда реконструктивних хірургів виконала високотехнологічне втручання із застосуванням м’язового клаптя Hemisoleus.

«Використовуючи власні тканини пацієнта, хірурги закрили оголену кістку добре кровопостачуваним м’язовим клаптем, створивши сприятливі умови для подальшого загоєння перелому. Наступним етапом стане закриття решти ранової поверхні вільним шкірним трансплантатом», – додається у заяві.

Про це повідомляється з посиланням на пресслужбу лікарні.

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