У Вінниці родичі власним коштом організували таємне поховання Кашпіровського

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Поховання відомого психотерапевта Анатолія Кашпіровського у Вінниці організували його родичі без залучення міської влади та комунальних служб. Вони самостійно облаштували могилу за допомогою сторонніх людей і власним коштом оплатили всі роботи.

За інформацією журналістів, комунальне підприємство «Комбінат комунальних підприємств» підтвердило, що отримало заяву від одного з родичів Анатолія Кашпіровського та копії необхідних документів.

Водночас працівники підприємства не брали участі в облаштуванні могили. Усі роботи родичі організували самостійно, залучивши сторонніх людей.

У Вінницькій міській раді наголосили, що жодних звернень щодо поховання Анатолія Кашпіровського до міської влади не надходило.

За інформацією міськради, ані рада, ані виконавчий комітет, ані відповідні структурні підрозділи не ухвалювали спеціальних рішень щодо місця поховання психотерапевта чи проведення робіт.

Також кошти з міського бюджету на організацію поховання не виділяли.

Окремо журналісти з’ясували обставини доправлення тіла Анатолія Кашпіровського в Україну.

Державна митна служба підтвердила факт ввезення труни з тілом психотерапевта на територію країни. Однак у відомстві не повідомили, коли саме та через який пункт пропуску її доправили в Україну.

Про це повідомляє видання «Ми — вінничани».

У Вінниці 13 жовтня поховали Анатолія Кашпіровського, відомого завдяки телевізійним сеансам гіпнозу наприкінці 1980-х років. Прощання відбулося без публічного оголошення.

У віці 87 років помер радянський психотерапевт Анатолій Кашпіровський. Про його смерть повідомив телеведучий Андрій Малахов.

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