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У Вінниці розпочалося будівництво нового торговельно-розважального центру Brygantyna Mall загальною площею 25 тисяч квадратних метрів. Його відкриття попередньо заплановане на другий квартал 2028 року.

Розробкою концепції комплексу та ексклюзивним агентом із оренди торговельних площ виступає компанія UTG.

Трирівневий ТРЦ Brygantyna Mall матиме загальну площу 25 тисяч квадратних метрів, із яких 18 тисяч квадратних метрів відведуть під орендні площі.

Проєктом також передбачено облаштування паркінгу на цокольному поверсі місткістю 372 машиномісця, а серед майбутніх орендарів плануються продовольчий супермаркет на 2,8 тисячі квадратних метрів, дитячий розважальний центр на 2 тисячі квадратних метрів, універмаги одягу, магазини взуття, товарів для дітей і фудкорт.

За словами директорки компанії UTG Євгенії Локтіонової, початок зведення об'єкта свідчить про продовження розвитку ринку торговельної нерухомості попри війну. Комплекс розташований на важливій транспортній артерії міста, через яку проходить 60% трафіку між берегами річки Південний Буг, що має забезпечити стабільний потік відвідувачів завдяки автомобільному та громадському транспорту.

Про це повідомляється з посиланням на матеріал "Інтерфакс-Україна".

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