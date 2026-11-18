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У Вінниці триває досудове розслідування за фактом отримання тяжких тілесних ушкоджень 10-річним учнем ліцею №34. Правоохоронці вже встановили всіх учасників інциденту, що стався 9 листопада 2026 року, та опитали батьків дітей і працівників навчального закладу.

У межах кримінального провадження слідчі надіслали відповідні запити до департаменту освіти Вінницької міської ради та планують провести опитування дітей за спеціалізованою методикою «Зелена кімната». У відомстві наголосили, що справа перебуває на особистому контролі керівника обласної прокуратури, а прокурори підтримують постійний контакт з адміністрацією ліцею та соціальними службами.

Також у прокуратурі закликали громадськість утриматися від передчасних правових оцінок до завершення всіх процесуальних дій. Правоохоронці підкреслили, що учасниками конфлікту є малолітні діти, які не є суб’єктами кримінальної відповідальності, тому розслідування потребує особливої виваженості для захисту інтересів кожної дитини.

За даними «Суспільне Вінниця», після бійки в навчальному закладі 10-річного Тимура Сторчака госпіталізували до Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. Лікарі діагностували у хлопчика черепно-мозкову травму, струс головного мозку та компресійні переломи двох хребців. За словами батьків потерпілого, їхнього сина побили двоє школярів, а директорка ліцею та кілька працівників уже отримали догани за порушення процедури внутрішнього розслідування інциденту.

Джерело: Вінницька обласна прокуратура.

Поліція Одеської області розпочала кримінальне провадження за фактом катування 12-річного хлопчика його односельцями. Правоохоронці виявили факт знущань під час моніторингу соціальних мереж, де було опубліковано відео з побиттям, яке сталося в липні цього року. Сам постраждалий про дії кривдників нікому не розповідав.

За рік в Україні правоохоронці зафіксували 285 випадків булінгу в навчальних закладах. Упродовж навчального року поліція в середньому щомісяця складала близько 32 адміністративних протоколів через випадки цькування серед дітей.

В Україні зросла кількість адміністративних протоколів за булінг у школах і університетах.

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