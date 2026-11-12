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В Одесі та Києві відбулися студентські конкурси краси, приурочені до річниць заснування двох університетів, пов’язаних із Сергієм Ківаловим.

В Одеській юридичній академії титул «Міс НУ «ОЮА» – 2027» здобула Марія Панченко. Серед її подарунків — iPhone 18 Pro Max, прикраси, сертифікати та квіти.

У Київському університеті інтелектуальної власності та права перемогла Софія Журавель. Їй подарували сертифікат на подорож до Дубая. Перша віцеміс Анна Сташок отримала поїздку до Парижа, а друга віцеміс Діана Погребняк — до Рима.

Джерело: публікації Київського університету інтелектуальної власності та права в Instagram.

Міносвіти вирішило повернути Національний університет «Одеська юридична академія» у склад Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

У Лондоні відбулась значуща конференція Міжнародної освітньої корпорації, яка стала важливим кроком у розвитку освіти і науки України. Особливу роль у ній відіграв посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний. Про це повідомив президент Одеської юридичної академії екснардеп-«регіонал» Сергій Ківалов на своїй сторінці у Facebook.

Колишній народний депутат Сергій Ківалов отримав поранення під час ракетного обстрілу Одеси.

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