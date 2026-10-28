У Вишгороді на 15-му поверсі багатоповерхівки вибухнув газовий балон

0:00 / 0:00

У Вишгороді Київської області в квартирі на 15-му поверсі багатоповерхового будинку вибухнув газовий балон. За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Повідомлення про вибух у будинку на вулиці Набережній надійшло до Служби порятунку «101» 27 жовтня о 20:57.

На місце події прибули рятувальники 37-ї Державної пожежно-рятувальної частини Вишгорода. Під час розвідки вони встановили, що внаслідок вибуху газового балона пошкоджено облицювання стін, віконні рами та скління балкона, міжкімнатні двері, а також вікна житлової кімнати.

До робіт залучили 10 рятувальників і три одиниці техніки ДСНС.

За інформацією рятувальників, унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомляється із посиланням на ДСНС Київщини.

На Київщині через газовий балон стався вибух у багатоповерхівці.

У Городищі на Черкащині 31 грудня ввечері вибухнув газовий балон, що спричинив масштабну пожежу. Житловий будинок родини практично знищено, дві жінки отримали опіки.

7 грудня в місті Кілія на Одещині стався вибух газового балона, унаслідок якого постраждали двоє людей.

Читай нас у