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У Вишгороді на 15-му поверсі багатоповерхівки вибухнув газовий балон

UA NEWS 28 Жовтня 2026 19:16
У Вишгороді на 15-му поверсі багатоповерхівки вибухнув газовий балон
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У Вишгороді Київської області в квартирі на 15-му поверсі багатоповерхового будинку вибухнув газовий балон. За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Повідомлення про вибух у будинку на вулиці Набережній надійшло до Служби порятунку «101» 27 жовтня о 20:57.

На місце події прибули рятувальники 37-ї Державної пожежно-рятувальної частини Вишгорода. Під час розвідки вони встановили, що внаслідок вибуху газового балона пошкоджено облицювання стін, віконні рами та скління балкона, міжкімнатні двері, а також вікна житлової кімнати.

Внаслідок вибуху газового балона пошкоджено облицювання стін, віконні рами та скління балкона, міжкімнатні двері, а також вікна житлової кімнати

До робіт залучили 10 рятувальників і три одиниці техніки ДСНС.

За інформацією рятувальників, унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомляється із посиланням на  ДСНС Київщини.

На Київщині через газовий балон стався вибух у багатоповерхівці.

У Городищі на Черкащині 31 грудня ввечері вибухнув газовий балон, що спричинив масштабну пожежу. Житловий будинок родини практично знищено, дві жінки отримали опіки. 

7 грудня в місті Кілія на Одещині стався вибух газового балона, унаслідок якого постраждали двоє людей.

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