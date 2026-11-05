У Віталія Кіма помітили смартгодинник Garmin за понад 20 тисяч гривень

На руці міністра у справах ветеранів України Віталія Кіма помітили чорний смартгодинник американського бренду Garmin. За зовнішнім виглядом це може бути одна з моделей серії Fenix, яка призначена для спорту, активного відпочинку та подорожей. Такі годинники відстежують фізичну активність і показники здоров’я, а також мають функції GPS-навігації.

На годинник Віталія Кіма звернули увагу журналісти видання «Телеграф». За їхніми припущеннями, це може бути Garmin Fenix 6X у версії Sapphire або Pro. Також не виключено, що йдеться про попередню модель — Fenix 5X. Точно визначити модель лише за зовнішнім виглядом складно. Водночас у 2025 році ціна такого годинника стартувала приблизно від 22 тисяч гривень.

Смартгодинники серії Garmin Fenix 6 розроблені передусім для людей, які займаються спортом, багато рухаються та люблять активний відпочинок. На відміну від звичайних смартгодинників, вони мають кнопкове керування та розширені можливості для тренувань і навігації. Зокрема, у пристроях є GPS, який допомагає визначати місцеперебування та прокладати маршрути. Найбільша версія Fenix 6X має корпус діаметром 51 міліметр. За даними опису виробника, у режимі звичайного смартгодинника вона може працювати до трьох тижнів без підзарядки.

Версії Pro та Sapphire мають додаткові можливості. Серед них — завантаження карт, прослуховування музики та підключення до Wi-Fi. Це дає змогу користуватися годинником не лише під час тренувань, а й у подорожах. Такі пристрої також допомагають стежити за фізичною активністю та окремими показниками організму. Вони можуть записувати тренування, рахувати пройдену відстань і відстежувати зміни фізичного навантаження. Тому годинники Garmin популярні серед спортсменів, туристів і людей, які регулярно займаються фітнесом.

Віталій Кім — не єдиний український посадовець, якого помічали з годинником цього бренду. Garmin також носили начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов і начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Серед народних депутатів із такими аксесуарами помічали Ярослава Железняка з фракції «Голос» і Мар’яну Безуглу зі «Слуги народу».

Отже, годинники Garmin використовують не лише для перегляду часу чи сповіщень зі смартфона. Завдяки GPS, спортивним функціям і тривалій роботі без підзарядки вони можуть бути корисними під час тренувань, подорожей і щоденної активності. Про це повідомляє “Телеграф”.

Український журналіст і телеведучий проєкту «Світ навиворіт» Дмитро Комаров носить годинник Seiko Speedtimer SSC913P1 вартістю приблизно 730 євро, що за поточним курсом становить близько 38 тисяч гривень. Ця модель вважається прямим нащадком легендарного хронографа Seiko 6139, який у минулому побував у космосі.

У мережі звернули увагу на годинники, які носять головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий та командир 1-го корпусу НГУ «Азов» Денис «Редіс» Прокопенко. Обидва військові обрали моделі бренду Casio, які складно назвати люксовими.

Читай нас у