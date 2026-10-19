У вівторок, 20 жовтня, Україну чекає тепла погода із дощами в окремих регіонах

У вівторок, 20 жовтня, температура повітря в Україні підніметься до +21°. Опади прогнозують у західній частині Правобережжя та на півдні країни, тоді як на решті території істотних дощів не очікується.

«Хмарно з проясненнями. На Правобережжі, в Херсонській області та Криму помірні, у південно-західній частині країни місцями значні дощі, на решті території без опадів», - йдеться в повідомленні.

Вночі та вранці в Карпатах та на сході країни місцями туман.

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі становитиме 9-14°, у західних областях 6-11°; вдень 13-18°, на Закарпатті та півдні країни до 21°.

У Києві та області прогнозують дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Синоптики попередили Київ та область про небезпечну погоду.

Нагадаємо, що найближчими днями дощова погода збережеться в більшості областей України. На покращення погодних умов, за прогнозом синоптика, можна розраховувати лише наступного тижня.

У частині Тихого океану на схід від міжнародної лінії зміни дат у неділю зафіксували рекордний показник накопиченої енергії циклонів (ACE), що враховує швидкість вітру та тривалість штормів. Попередній рекорд, установлений 2018 року, перевищила зона, де формуються шторми, здатні рухатися в напрямку Гаваїв, Мексики та західного узбережжя США.

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