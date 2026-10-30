У закордонних установах України з’являться 46 нових посад

30 жовтня Міністерство закордонних справ України оголосило про плани додати 46 посад у дипломатичних установах за кордоном. Більшість нових працівників мають посилити консульський напрям, щоб українцям було простіше отримувати документи, записуватися на прийом і звертатися по допомогу. Незабаром МЗС планує оголосити конкурси на ці посади.

Про кадрові зміни повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, додаткові працівники допоможуть дипломатичним установам краще справлятися зі зростанням кількості звернень від українців, які живуть за кордоном. «Мільйони українців сьогодні перебувають за кордоном. Відповідно зростає потреба в доступних і якісних консульських послугах, а також у своєчасній допомозі та підтримці наших громадян», — зазначив міністр.

Більшість із 46 нових посад планують спрямувати саме на консульську роботу. Це має допомогти покращити доступність послуг і скоротити труднощі, з якими стикаються громадяни під час звернення до українських консульств.

Як визначатимуть, де потрібні нові працівники

За словами Сибіги, додаткові кадрові ресурси розподілятимуть з урахуванням кількох чинників. Насамперед зважатимуть на кількість українців у кожній країні, частоту їхніх звернень і реальне навантаження на дипломатичні установи.

Тобто нові посади планують спрямувати туди, де консульствам найбільше бракує працівників і де громадяни найчастіше потребують допомоги. Міністр наголосив, що розширення штату має дати конкретний результат для українців. «Кожна нова посада має давати відчутний результат для громадян», — підкреслив очільник МЗС.

Коли можна буде подати документи на нові посади

Міністерство планує оголосити конкурси після завершення всіх необхідних процедур. Тоді на офіційних інформаційних ресурсах відомства опублікують умови участі, вимоги до кандидатів і порядок проведення відбору.

Отже, наразі йдеться про рішення щодо збільшення штату, а не про вже відкритий набір на всі 46 посад. Щоб дізнатися про можливість подати заявку, охочим потрібно буде стежити за офіційними повідомленнями МЗС.

Чому МЗС вирішило збільшити штат

Сибіга також звернув увагу на скарги українців, які стикаються з труднощами під час запису на прийом і отримання консульських послуг. За його словами, після 2022 року кількість громадян України за кордоном різко зросла, але штат консульської служби не збільшувався такими самими темпами. Через це в окремих дипломатичних установах зросло навантаження на працівників, а громадяни почали частіше повідомляти про проблеми з доступом до послуг. Збільшення штату має стати одним із кроків у відповідь на ці звернення. «Рішення про 46 додаткових посад є, зокрема, нашою відповіддю на критику та запити громадян», — пояснив міністр.

Таким чином, МЗС планує посилити роботу українських дипломатичних установ за кордоном і зробити консульську допомогу доступнішою. Водночас практичні зміни залежатимуть від того, коли проведуть конкурси, призначать нових працівників і розподілять їх між установами. Про це повідомив очільник відомства Андрій Сибіга.

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