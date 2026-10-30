У Запоріжжі мама гуляє з немовлям і детектором дронів на візочку

У Запоріжжі жителька Заводського району Катерина Ніколенко виходить на прогулянки із шестимісячним сином, беручи із собою детектор дронів. Пристрій закріплений на дитячому візочку та допомагає родині стежити за повітряними загрозами.

Детектор став невіддільною частиною прогулянок після того, як під час однієї з них над жінкою завис російський безпілотник. Відтоді Катерина використовує прилад, щоб краще контролювати ситуацію та вчасно реагувати на небезпеку.

Катерина Ніколенко — мама трьох дітей: 16-річної Домініки, 12-річної Поліни та 6-місячного Нікіти. Жінка каже, що вперше зблизька побачила безпілотник, коли спеціального приладу в неї ще не було:

«Я вийшла на прогулянку з дитиною, з візочком. І позаду нашого дому почула характерний звук FPV-дрона. Повернула голову назад і побачила безпілотник. Що то за дрон був — я не знаю. Я сховалася під дерево, на той момент була без цього приладу. Було дуже страшно».