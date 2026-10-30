У Запоріжжі мама гуляє з немовлям і детектором дронів на візочку
У Запоріжжі жителька Заводського району Катерина Ніколенко виходить на прогулянки із шестимісячним сином, беручи із собою детектор дронів. Пристрій закріплений на дитячому візочку та допомагає родині стежити за повітряними загрозами.
Детектор став невіддільною частиною прогулянок після того, як під час однієї з них над жінкою завис російський безпілотник. Відтоді Катерина використовує прилад, щоб краще контролювати ситуацію та вчасно реагувати на небезпеку.
Катерина Ніколенко — мама трьох дітей: 16-річної Домініки, 12-річної Поліни та 6-місячного Нікіти. Жінка каже, що вперше зблизька побачила безпілотник, коли спеціального приладу в неї ще не було:
«Я вийшла на прогулянку з дитиною, з візочком. І позаду нашого дому почула характерний звук FPV-дрона. Повернула голову назад і побачила безпілотник. Що то за дрон був — я не знаю. Я сховалася під дерево, на той момент була без цього приладу. Було дуже страшно».
Після цього випадку знайомі позичили Катерині детектор дронів. З ним нині жінці легше сприймати реальність на вулиці, адже він допомагає оцінювати безпечність перебування на відкритому просторі та фіксує роботу безпілотників:
«Один раз ми ловили картинку вдома. Не в Запоріжжі — десь на підльоті до міста зловили. Воно десь у полях. Бачили, що далеко, тому більш-менш нормально, спокійно», – каже Катерина.
Та найчастіше з приладом на роботу в Космічний район їздить чоловік Катерини, оскільки загроза ударів по цивільних авто та громадському транспорту там суттєво зросла. Через це сім'я змушена постійно координувати, кому детектор потрібен більше:
«Якщо є загроза тут, то чоловік залишає прилад нам, а туди їде без нього. Якщо там — бере з собою. За чоловіка, звісно, хвилюємося щодня. Кожен день йому кажу, щоб він залишав цю роботу, бо вона того не варта».
Проте дрони — не єдина щоденна небезпека. Запоріжжя регулярно потерпає від ударів авіабомбами та балістикою. За словами Катерини, на звуки КАБів родина вже навіть перестала реагувати, але нічні обстріли балістичними ракетами залишаються найстрашнішими:
«Вночі сьогодні було дуже гучно, один вибух був, вікна задрижали, і ми виходили до коридору. Дуже гучно, коли балістика прилітає до нас. Балістика — дуже страшно. Звук вибуху дуже страшний».
Жінка додає, що піврічний син уже звик до звуків повітряної тривоги та вибухів і майже їх не лякається:
«Реагує досить спокійно — і на тривоги, і на вибухи. Коли дуже гучно, буває, що звертає увагу, може, трошки лякається. Але щоб сильно — такого я по ньому не помічала».
Попри постійний психологічний тиск та обстріли, родина Катерини Ніколенко наразі залишається в Запоріжжі, але чітку межу для евакуації все ж має:
«Якщо почнуть сюди долітати FPV — то ми поїдемо. Сподіваємося, що не доведеться звідси їхати нікуди. Сподіваємося, що все буде добре й залишимося вдома», – підсумовує Катерина.
Про це повідомляє Суспільне.
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