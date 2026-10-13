У Запоріжжі модульне містечко для переселенців захистять антидроновими сітками

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У Запоріжжі над модульним містечком, де проживають переселенці, планують встановити антидронові сітки загальною площею близько 12 тисяч квадратних метрів. Завершити роботи орієнтовно мають до 25 жовтня.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Михайло Семіхін.

"Встановлюємо антидронові сітки над модульним містечком для переселенців на "Пісках" у Запоріжжі. Тут живуть близько 250 людей, які через війну були змушені залишити свої домівки", – написав Семіхін у Телеграмі у вівторок.

За словами керівника ОВА, саме мешканці ініціювали посилення захисту містечка. "І це зрозуміло. Космічний район – найближчий до лінії фронту. Сюди ворожі FPV-дрони долітають частіше, ніж в інші райони Запоріжжя", -зазначив Семіхін.

За його словами, майже всі бетонні блоки та металеві конструкції вже встановили, зараз натягують сітки. "Вони накриють усе містечко – близько 12 тисяч квадратних метрів. Плануємо завершити роботи до кінця наступного тижня", – повідомив Семіхін.

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