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У Запоріжжі можуть тимчасово перекрити рух мостами та греблею ДніпроГЕС

UA NEWS 13 Листопада 2026 19:53
У Запоріжжі можуть тимчасово перекрити рух мостами та греблею ДніпроГЕС
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У Запоріжжі з міркувань безпеки можуть тимчасово обмежувати рух мостами та греблею ДніпроГЕС.

Про це повідомив 13 листопада тимчасовий виконувач обов’язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.


В обласній військовій адміністрації кажуть, що перекриття створюють незручності для водіїв та пасажирів, проте наголошують, що безпека людей є головним пріоритетом.

Водіїв просять заздалегідь планувати свої поїздки з урахуванням можливих обмежень та не створювати скупчень транспорту біля мостів.

У разі перекриття руху необхідно обирати об'їзні шляхи та суворо дотримуватися вказівок поліцейських.

«Під час повітряної тривоги не залишайтеся поблизу мостів та інших небезпечних об’єктів. Зупиніть автомобіль у безпечному місці та пройдіть до найближчого укриття», - наголосив Михайло Семікін.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 13 листопада, російські війська завдали удару по п’ятиповерховому житловому будинку в Запоріжжі. 

Раніше Росія пошкодила багатоповерхівку та інфраструктуру Запоріжжя, п’ятеро людей постраждали.

Росіяни атакували Запоріжжя, поранено жінку і виникла пожежа.

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