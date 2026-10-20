У Запоріжжі передали до суду справу про розкрадання понад ₴14,5 млн на фортифікаціях

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У справі про ймовірне заволодіння понад 14,5 млн грн бюджетних коштів під час закупівель матеріалів для фортифікаційних споруд у Запорізькій області обвинувальний акт скерували до суду. Серед обвинувачених — командир військової частини, начальник та офіцер відділення державних закупівель, а також двоє цивільних осіб.

За даними слідства, у 2024 році фігуранти організували схему заволодіння бюджетними коштами під час 19 закупівель матеріалів для облаштування фортифікаційних споруд. Йдеться про геотекстиль, сталеві канати, дріт і металеву сітку.

Для реалізації схеми, за версією слідства, використовували підконтрольні підприємства, фіктивні комерційні пропозиції та договори із завищеними цінами.

Ролі між учасниками були розподілені. Командир військової частини здійснював загальне керівництво, посадовці відповідали за документацію та проведення закупівель, а цивільні особи організовували фінансові операції й залучали підприємства.

Крім того, за окремими договорами кошти перераховували ще до фактичного постачання товарів.

За даними слідства, через закупівлі за завищеними цінами державі завдали понад 14,5 млн грн збитків.

Із цієї суми, як стверджують правоохоронці, 10,5 млн грн легалізували через рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців і товариств. Кошти переказували на інші рахунки, а частину знімали готівкою.

Для відшкодування завданих державі збитків заявлено цивільний позов. Також накладено арешт на земельні ділянки, що належать обвинуваченим.

Обвинуваченим інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Кримінальні правопорушення кваліфіковано за частинами 4 і 5 статті 191 та частиною 2 статті 209 Кримінального кодексу України.

Суд обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави та домашнього арешту.

Водночас відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Про це повідомили прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

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