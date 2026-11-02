У Запоріжжі розпочинають опалювальний сезон попри обстріли та загрозу блекаутів

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У прифронтовому Запоріжжі 2 листопада офіційно стартує опалювальний сезон. Місто заздалегідь підготувало критичну інфраструктуру до зими, попри постійні російські обстріли та ризик відключень електроенергії.

Для забезпечення стабільної роботи системи опалення в місті захистили підстанції, обладнали котельні та насоси резервним живленням. У разі перебоїв з електрикою використовуватимуть когенераційні установки та генератори.

Загалом інфраструктура Запоріжжя налічує 158 котелень, 52 когенераційні установки загальною потужністю 100 МВт, 29 сонячних електростанцій і майже 3000 генераторів.

Федоров наголосив, що підготовка до зими значною мірою залежить від відповідальності регіональної влади. За його словами, приклад Запоріжжя доводить, що навіть за 20 кілометрів від фронту можна забезпечити людей теплом.

Джерело: Іван Федоров

В Україні поступово розпочинається опалювальний сезон. Станом на 30 жовтня вже працюють 6 716 котелень, а тепло подали до понад 2,4 тисячі житлових будинків. Опалення також увімкнули майже у 9,7 тисячі закладів соціальної сфери — зокрема, у школах, дитячих садках і лікарнях.

Нагадаємо, кожен п'ятий будинок у Києві не готовий до відключень опалення.

Коли на Одещині почнуть вмикати опалення — пояснення ОВА.

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