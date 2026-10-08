У Запоріжжі викрили мережу вейп-шопів із мільйонними оборотами

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Троє жителів Запоріжжя, за даними слідства, організували незаконний продаж рідин для електронних сигарет без відповідної ліцензії.

Продаж здійснювали через три вейп-шопи у різних районах міста та інтернет-магазин. За пів року 2026-го підозрювані, за версією правоохоронців, отримали та легалізували понад 4,3 млн грн доходу.

Під час розслідування вилучили 3267 одиниць готової продукції, майже 20 тисяч флаконів ароматизаторів, 500 флаконів пропіленгліколю та майже 3 тисячі флаконів гліцерину, які використовували для виготовлення рідин.

Трьом фігурантам повідомили про підозру у незаконному зберіганні та збуті підакцизних товарів, а також легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Наразі вирішується питання щодо запобіжних заходів та арешту майна.

Джерело: Запорізька обласна прокуратура

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