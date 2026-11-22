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У неділю, 22 листопада 2026 року, у Запорізькій області ввели в дію спеціальні графіки аварійних відключень електроенергії (СГАВ), повідомили начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін та пресслужба АТ «Запоріжжяобленерго».

За інформацією енергетиків, обмеження застосували за терміновою вказівкою НЕК «Укренерго» як вимушений крок для стабілізації ситуації в об’єднаній енергосистемі. Через запровадження СГАВ за частиною адрес у регіоні можливі знеструмлення поза раніше оприлюдненими графіками погодинних відключень.

Очільник області закликав мешканців регіону з розумінням поставитися до тимчасових вимушених обмежень, необхідних для підтримання стабільної роботи енергосистеми.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація / АТ «Запоріжжяобленерго».

22 листопада через російські атаки є нові знеструмлення у п’яти областях України. Без електрики частково залишилися споживачі Дніпропетровської, Житомирської, Рівненської, Одеської та Харківської областей. Найскладніша ситуація на Одещині, де повторні удари пошкодили важливі для електропостачання об’єкти.

Ситуація з електропостачанням Одеси та прилеглих районів залишається вкрай складною. Станом на 22 листопада через масштабні пошкодження магістральних електромереж передати споживачам необхідний обсяг електроенергії поки неможливо. Енергетики вже частково відновлюють живлення критичної інфраструктури та шукають технічні рішення, щоб поступово повернути світло іншим споживачам.

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