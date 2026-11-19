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Катання на замерзлих озерах Карпат шкодить природі та може бути смертельно небезпечним. Про це нагадали у Карпатському біосферному заповіднику.

Зокрема, леза ковзанів залишають на кризі металеву стружку та сліди засобів для догляду за взуттям. Після танення льоду ці забруднення потрапляють у воду.

Крім того, шум і вібрації можуть турбувати рідкісних карпатських та альпійських тритонів, які зимують на дні озера Бребенескул. Обидва види занесені до Червоної книги України.

Небезпеку становить і сама крига на висоті близько 1800 метрів: через вітер, перепади температур і підводні джерела вона може бути нерівномірною та ненадійною.

У заповіднику наголошують, що катання на ковзанах на Бребенескулі та інших високогірних водоймах заповідної території заборонене.

Джерело: Карпатський біосферний заповідник.

У високогір'ї Карпат 19 листопада різко погіршилися погодні умови. На горі Піп Іван Чорногірський пориви західного вітру сягають 28 м/с, видимість обмежує густий туман, а температура повітря опустилася до -3 °C. Через високу вологість також відбувається обледеніння.

Вранці 17 листопада на високогір’ї Карпат різко погіршилися погодні умови. На горі Піп Іван зафіксували густий туман, сильний вітер, мороз і обледеніння поверхонь.

17 листопада на горі Піп Іван зафіксували мороз до -5°C, західний вітер зі швидкістю 22 м/с, густий туман та обледеніння.

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