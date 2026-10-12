У застосунку Нової пошти з’явилася нова функція для клієнтів

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Компанія «Нова пошта» додала нову функцію до свого мобільного застосунку, яка дає змогу користувачам прив’язувати до трьох номерів телефону одночасно. Завдяки цьому клієнти зможуть відстежувати та контролювати посилки з різних профілів, не виходячи з облікового запису й не проходячи повторну авторизацію.

Оновлення позбавить користувачів необхідності щоразу змінювати акаунт, щоб скористатися послугами компанії з іншого номера телефону.

Нововведення насамперед стосується користувачів, які мають кілька телефонних номерів. Зокрема, йдеться про особистий, робочий або закордонний номери, які використовуються для отримання та відправлення посилок.

Раніше для переходу між різними акаунтами користувачам доводилося виходити з одного облікового запису та входити в інший. Тепер цей процес значно спростили.

У новому застосунку «Нової пошти» можна додати до трьох номерів телефону та перемикатися між ними одним дотиком. При цьому для кожного номера доступні окреме керування посилками та отримання відповідних сповіщень.

Для додавання ще одного номера необхідно відкрити мобільний застосунок «Нової пошти» та перейти до розділу «Профіль», який розташований у правому нижньому кутку екрана.

Далі потрібно обрати опцію «Додати профіль». Саме через цей розділ користувачі можуть підключити додаткові номери телефону та надалі перемикатися між ними без виходу з акаунту.

Загалом застосунок підтримує до трьох телефонних номерів. Це можуть бути різні номери, які людина використовує для особистих потреб, роботи або перебування за кордоном.

Після додавання профілів клієнти зможуть керувати посилками та отримувати сповіщення для кожного номера. Водночас необхідність щоразу виходити з одного облікового запису та повторно входити в інший зникає.

Про це повідомляється із посиланням на компанію.

«Нова пошта» запустила нічну доставку до поштоматів.

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Крім того, група компаній «Нова», до складу якої входить найбільший приватний поштовий оператор України «Нова пошта», веде переговори щодо придбання банку та планує створити перший в країні банк фінансової інклюзії. За даними джерел на фінансовому ринку та в Національному банку України, процес перебуває на фінальній стадії та може завершитися вже до кінця літа 2026 року.

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