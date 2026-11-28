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Радник президента Дмитро Литвин спростував інформацію про можливу заміну командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді, відомого за позивним «Мадяр».

Раніше в Telegram-каналах з’явилися повідомлення, що Володимир Зеленський під час зустрічі із заступником керівника Офісу президента Павлом Палісою 28 листопада нібито обговорював кадрові зміни на посаді командувача СБС.

Литвин заявив, що ця інформація є «вкидом» і питання заміни Бровді під час зустрічі взагалі не порушувалося.

Джерело: ТСН.

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ разом з іншими складовими Сил оборони завдали результативних ударів по 40 нафтоналивних об'єктах і підприємствах російського військово-промислового комплексу протягом останніх 50 діб. Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді з позивним «Мадяр», оприлюднивши перелік уражених цілей.

Бровді заявив, що робота з ураження російських нафтових і промислових об'єктів триватиме.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним Мадяр опублікував зображення безпілотників, які використали для ураження Керченського мосту 17 листопада. Він також розкрив підрозділи, залучені до спільної операції.

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