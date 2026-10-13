У Житомирі 24-річного чоловіка взяли під варту за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої

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Ювенальні прокурори Житомирської обласної прокуратури повідомили про підозру 24-річному мешканцю Житомира у зґвалтуванні неповнолітньої. Чоловікові інкримінують злочин за частиною 3 статті 152 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що чоловік запросив 15-річну дівчину в гості та, погрожуючи застосуванням фізичного насильства, змусив її вживати алкогольні напої. Далі, скориставшись її безпорадним станом, зґвалтував.

Про дії кривдника правоохоронцям повідомили працівники екстреної медичної допомоги. Медиків викликали подруги дівчини, які занепокоїлися через погіршення стану здоров’я неповнолітньої. Саме тоді потерпіла й розповіла, що сталося.

За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Житомирській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: Пресслужба Житомирської обласної прокуратури

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