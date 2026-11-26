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У Житомирі під час загальних зборів громада підтримала перехід Свято-Хрестовоздвиженського кафедрального собору з підпорядкування Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України.

Вранці у храмі відбувалося богослужіння. Як розповіли парафіяни, воно проходило на честь святителя Іоана Златоуста. Після цього прийшла громада ПЦУ, яка організувала збори щодо переходу храму.

На сходах і території храму зібралися парафіяни УПЦ МП, а біля воріт - прихильники ПЦУ, які проголосували за перехід. Однак на територію храму їх не пускали.

Із представниками ПЦУ прийшов архієпископ Житомирський і Поліський Володимир (Шлапак).

«Ми маємо показати нашим воїнам, що тут, у тилу, ми не лише молимося, а й діємо, довівши, що любимо Українську державу та українську церкву... Пам’ятки архітектури Житомирщини, в яких розміщені храми, мають належати Українській державі, а Бог у них повинен прославлятися українською мовою», - зазначив архієпископ.

За його словами, далі відбуватиметься юридична процедура переходу храму.

Прихильники ПЦУ співали гімн України, а їхні опоненти - пісні церковнослов'янською мовою.

Представники УПЦ МП від коментарів відмовилися. На місці події патрулювала поліція.

Це перший перехід храму до Православної церкви України в Житомирі з 2014 року.

Хрестовоздвиженська церква є пам’яткою архітектури місцевого значення. Вона побудована на початку ХХ століття на Замковій горі – в історичному центрі Житомира. У 1930-х роках храм закрили, а потім передали обласному краєзнавчому музею, і в ньому розміщувалася експозиція музею природи. У 2011 році обласна рада передала церкву УПЦ МП.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка Укрінформу.

ПЦУ отримала собор, у якому прощалися з Тарасом Шевченком.

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