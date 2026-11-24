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56-річному посадовцю медичного закладу повідомили про підозру в прохання надати неправомірну вигоду та отриманні її частини. За даними прокуратури, йдеться про суму 14 тисяч доларів за оформлення фіктивної госпіталізації та інвалідності.

За даними слідства, до підозрюваного звернувся військовозобов’язаний чоловік, який мав проблеми зі здоров’ям, для консультації щодо проходження медичного обстеження та подальшого оформлення групи інвалідності.

Посадовець, хоча і не був медичним працівником, проте в силу служби мав постійні контакти з лікарями, запропонував за 14 000 доларів США організувати фіктивну госпіталізацію чоловіка до стаціонарних відділень лікарні та внесення до його медичної документації неправдивих відомостей про нібито наявні захворювання і відповідні діагнози.

Частину коштів чоловік мав передати одразу, а решту – перед розглядом відповідною експертною командою питання про встановлення групи інвалідності за прийняття позитивного рішення.

Військовозобов’язаний звернувся до правоохоронців та надалі діяв під їхнім контролем.

Після одержання частини неправомірної вигоди – 7 000 доларів США – посадовця лікарні затримали у порядку ст. 208 КПК України.

За клопотанням прокурорів суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 625 тис. грн.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Житомирській області за оперативного супроводу УСР в Житомирській області ДСР Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: пресслужба Житомирської обласної прокуратури

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