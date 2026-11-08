У Житомирі школи переходять на дистанційне навчання через удар РФ по котельні
Після російської атаки на котельню ввечері 7 листопада в Житомирі тимчасово змінюють формат роботи навчальних закладів через відсутність опалення.
Школи перейдуть на дистанційне навчання. Батьків про зміни повідомлять через шкільні чати.
Дитячі садки, у яких немає тепла, тимчасово переводитимуть дітей до інших дошкільних закладів.
Водночас міські лікарні та поліклініки продовжують працювати у штатному режимі. Комунальні служби працюють над відновленням теплопостачання.
Джерело: Житомирська міська рада.
У Житомирі внаслідок російського удару по одній із міських котелень пошкоджено обладнання. Без централізованого теплопостачання залишилися 140 житлових будинків, а також заклади освіти та поліклініки.
Російські терористи у вівторок, 3 листопада, атакували енергетичну інфраструктуру у Житомирі. Влада готує розгортання пунктів незламності.
До цього стало відомо, що на Житомирщині після російської атаки знеструмлені понад 650 населених пунктів.