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У Житомирі школи переходять на дистанційне навчання через удар РФ по котельні

UA NEWS 08 Листопада 2026 16:10
У Житомирі школи переходять на дистанційне навчання через удар РФ по котельні
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Після російської атаки на котельню ввечері 7 листопада в Житомирі тимчасово змінюють формат роботи навчальних закладів через відсутність опалення.

Школи перейдуть на дистанційне навчання. Батьків про зміни повідомлять через шкільні чати.

 Дитячі садки, у яких немає тепла, тимчасово переводитимуть дітей до інших дошкільних закладів.

Водночас міські лікарні та поліклініки продовжують працювати у штатному режимі. Комунальні служби працюють над відновленням теплопостачання.

Джерело: Житомирська міська рада.

У Житомирі внаслідок російського удару по одній із міських котелень пошкоджено обладнання. Без централізованого теплопостачання залишилися 140 житлових будинків, а також заклади освіти та поліклініки.

Російські терористи у вівторок, 3 листопада, атакували енергетичну інфраструктуру у Житомирі. Влада готує розгортання пунктів незламності.

До цього стало відомо, що на Житомирщині після російської атаки знеструмлені понад 650 населених пунктів.

 

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