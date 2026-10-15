У Житомирі жінку засудили за понад 20 неправдивих повідомлень про мінування

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Улітку 2024 року правоохоронці викрили жительку Житомира, яка надсилала неправдиві повідомлення про нібито закладену вибухівку. У них ішлося про загрозу для відвідувачів і працівників торговельно-розважальних центрів, готелю, адміністративних будівель та навчального закладу в Житомирі й Києві. Суд визнав жінку винною та призначив їй покарання у вигляді 5 років і 3 місяців позбавлення волі.

Слідчі слідчого управління ГУНП Житомирщини встановили, що жінка раніше вже вчиняла такі ж злочини – «мінувала» станції метро та ТРЦ в Києві. Восени 2023 року суд призначив їй покарання у вигляді 4 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробуванням на 2 роки.

Утім, вже в липні 2024 року жінка знову розпочала «листування», усвідомлюючи, що поширювана нею інформація є неправдивою. Створивши кілька електронних скриньок, вона надсилала анонімні листи про замінування закладів, установ та організацій.

Щоразу на місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи поліції. З приміщень проводили евакуацію працівників та відвідувачів. Заклади та установи припиняли роботу на весь час, поки проводилося ретельне обстеження потенційно небезпечних територій. Зрештою, вибухонебезпечних предметів жодного разу виявлено не було.

Такі події призводили до порушення громадського порядку, створювали атмосферу страху серед населення та завдавали збитків державі та бізнесу. В деякі з днів повідомлення про замінування надходили кожних 1-2 години, що призводило до тривалих перерв у роботі установ та закладів, виснажувало сили та засоби правоохоронців.

Фігурантку викрили в серпні 2024 року спільними зусиллями кіберполіції, слідчих та оперативників ГУНП в Житомирській області, а також працівників УСБУ області. Тоді ж 28-річну жінку було затримано. Слідчі інкримінували їй завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, який загрожує загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, вчинене повторно (ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України). Процесуальне керівництво в досудовому розслідування та підтримку публічного обвинувачення в суді здійснювала Житомирська обласна прокуратура.

Корольовським районним судом м. Житомира обвинувачену було визнано винуватою та призначено покарання у вигляді 5 років 3 місяців позбавлення волі. Житомирський апеляційний суд, куди звернулася жінка, оскаржуючи таке рішення, залишив вирок без змін. Про це повідомляє Поліція Житомирської області. У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення. У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

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