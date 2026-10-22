У Житомирі зупинили трамваї та тролейбуси через дефіцит електроенергії

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У Житомирі тимчасово припинили рух трамваїв і тролейбусів через дефіцит електроенергії в енергосистемі. Нестача потужностей пов’язана з російськими обстрілами.

«Через складну ситуацію з електропостачанням до кінця доби рух усього електротранспорту в Житомирі буде призупинено», - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Коростенській міськраді поінформували, що у громаді відсутнє електропостачання на невизначений час.

У Баранівській міськраді теж попередили про можливу тривалу відсутністю електропостачання через обстріли.

Про це повідомила Житомирська міська рада у Фейсбуці.

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