У Житомирі зупинили трамваї та тролейбуси через дефіцит електроенергії
У Житомирі тимчасово припинили рух трамваїв і тролейбусів через дефіцит електроенергії в енергосистемі. Нестача потужностей пов’язана з російськими обстрілами.
«Через складну ситуацію з електропостачанням до кінця доби рух усього електротранспорту в Житомирі буде призупинено», - йдеться у повідомленні.
Крім того, у Коростенській міськраді поінформували, що у громаді відсутнє електропостачання на невизначений час.
У Баранівській міськраді теж попередили про можливу тривалу відсутністю електропостачання через обстріли.
Про це повідомила Житомирська міська рада у Фейсбуці.
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