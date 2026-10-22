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У Житомирі зупинили трамваї та тролейбуси через дефіцит електроенергії

UA NEWS 22 Жовтня 2026 16:45
У Житомирі зупинили трамваї та тролейбуси через дефіцит електроенергії
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У Житомирі тимчасово припинили рух трамваїв і тролейбусів через дефіцит електроенергії в енергосистемі. Нестача потужностей пов’язана з російськими обстрілами.

«Через складну ситуацію з електропостачанням до кінця доби рух усього електротранспорту в Житомирі буде призупинено», - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Коростенській міськраді поінформували, що у громаді відсутнє електропостачання на невизначений час.

У Баранівській міськраді теж попередили про можливу тривалу відсутністю електропостачання через обстріли.

Про це повідомила Житомирська міська рада у Фейсбуці.

У Голосіївському районі Києва через атаку на енергооб’єкти перестали діяти графіки відключень.

Раніше у ДТЕК пояснили, чому в Києві не всюди діють графіки відключень світла.

Кличко відповів на запитання про відключення світла в будинку, де має квартиру.

За середньої температури -10°C узимку в Києві електроенергія може бути відсутня від 8 до 20 годин на добу. 

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