У Житомирському військовому інституті призначили нового керівника: деталі

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Командувач Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Святослав Заїць представив особовому складу нового начальника Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова. Вищий військовий навчальний заклад очолив полковник Максим Лановий.

Максим Лановий — артилерист, офіцер з безпосереднім бойовим досвідом, повний кавалер ордена Богдана Хмельницького.

«Я добре знаю та високо ціную його професійні якості, і тому довіряю розвиток цього навчального закладу», — зазначив командувач Сухопутних військ.

Після заслуховування доповідей заступників начальника інституту та керівників факультетів командувач наголосив на необхідності якісних змін у військовій освіті. Він запевнив, що підтримуватиме керівництво інституту й сприятиме підготовці майбутніх офіцерів: «Головне завдання сучасного військового вишу — готувати професіоналів, здатних ефективно захищати Україну».

Разом із командувачем Сухопутних військ у представленні взяв участь начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Він подякував попередньому начальнику інституту полковнику Андрію Слюсаренку за роботу і за те, що колектив інституту гідно впорався з викликами, які постали перед ним під час повномасштабного російського вторгнення. Новому керівнику він побажав продовжувати та масштабувати найкращі традиції навчального закладу.

Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова відіграє важливу роль у зміцненні обороноздатності України.

Тут готують офіцерів за критично важливими для сучасної війни напрямами — радіоелектронною боротьбою, розвідкою й інформаційними операціями. Це ті сфери, від яких залежать ефективність бойових операцій, здатність протидіяти ворогу, захищати наші підрозділи та здобувати перевагу на полі бою.

Про це повідомляють Сухопутні війська Укрраїни

Вищий військовий навчальний заклад очолив полковник Максим Лановий.

Нагадаємо, що У двох військових інститутах України призначили нових керівників.

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