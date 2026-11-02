У жовтні повітряні тривоги тривали понад третину робочого часу українських ТРЦ

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У жовтні 2026 року повітряні тривоги під час роботи торговельно-розважальних центрів (ТРЦ) тривали понад третину робочого часу. Частка часу, протягом якого торговельні центри мали працювати в умовах повітряної небезпеки, знову сягнула рекордного показника.

Для порівняння, у жовтні 2025 року на повітряні тривоги припадало 12,2% робочого часу ТРЦ.

Із загальної тривалості тривог у жовтні 36,7% припадало на сигнали червоного рівня небезпеки. У вересні 2026 року частка таких тривог була вищою і становила 39,1%.

За місяць зросли всі показники, які відстежуються:

загальна кількість повітряних тривог;

кількість сигналів у години роботи ТЦ;

загальна тривалість тривог;

час, протягом якого вони переривали роботу торговельних центрів.

Де ситуація стала гіршою

Найбільше погіршення безпекової ситуації зафіксували на Дніпропетровщині, а також у західних і центральних областях, зокрема Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Вінницькій та Житомирській.

Де зафіксували покращення

Водночас покращення спостерігалося в Черкаській, Полтавській, Одеській і Херсонській областях, а також у Києві.

Найменше повітряні тривоги впливають на роботу ТЦ у західних областях ‒ Львівській, Івано-Франківській і Чернівецькій, де на них припадає менш як 3% робочого часу.

П'ятірка регіонів, де повітряні тривоги найчастіше лунали в період із 10:00 до 21:00, залишилася незмінною.

До неї входять:

Донецька область (96,5%);

Запорізька (85%);

Сумська (76,4%);

Чернігівська (76,4%);

Харківська (62,2%).

Від початку повномасштабного вторгнення вимушений простій ТЦ через повітряні тривоги в середньому по Україні сягнув 186,3 робочого дня. Лише за жовтень 2026 року цей показник становив 9,8 робочого дня.

Показник становив 32,5%, що на 1,7% більше, ніж у вересні, повідомляє Українська рада торгових центрів (УРТЦ).

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Повітряні тривоги 2025 року тривали рекорду кількість годин

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