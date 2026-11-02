У жовтні повітряні тривоги тривали понад третину робочого часу українських ТРЦ
У жовтні 2026 року повітряні тривоги під час роботи торговельно-розважальних центрів (ТРЦ) тривали понад третину робочого часу. Частка часу, протягом якого торговельні центри мали працювати в умовах повітряної небезпеки, знову сягнула рекордного показника.
Для порівняння, у жовтні 2025 року на повітряні тривоги припадало 12,2% робочого часу ТРЦ.
Із загальної тривалості тривог у жовтні 36,7% припадало на сигнали червоного рівня небезпеки. У вересні 2026 року частка таких тривог була вищою і становила 39,1%.
За місяць зросли всі показники, які відстежуються:
загальна кількість повітряних тривог;
кількість сигналів у години роботи ТЦ;
загальна тривалість тривог;
час, протягом якого вони переривали роботу торговельних центрів.
Де ситуація стала гіршою
Найбільше погіршення безпекової ситуації зафіксували на Дніпропетровщині, а також у західних і центральних областях, зокрема Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Вінницькій та Житомирській.
Де зафіксували покращення
Водночас покращення спостерігалося в Черкаській, Полтавській, Одеській і Херсонській областях, а також у Києві.
Найменше повітряні тривоги впливають на роботу ТЦ у західних областях ‒ Львівській, Івано-Франківській і Чернівецькій, де на них припадає менш як 3% робочого часу.
П'ятірка регіонів, де повітряні тривоги найчастіше лунали в період із 10:00 до 21:00, залишилася незмінною.
До неї входять:
Донецька область (96,5%);
Запорізька (85%);
Сумська (76,4%);
Чернігівська (76,4%);
Харківська (62,2%).
Від початку повномасштабного вторгнення вимушений простій ТЦ через повітряні тривоги в середньому по Україні сягнув 186,3 робочого дня. Лише за жовтень 2026 року цей показник становив 9,8 робочого дня.
Показник становив 32,5%, що на 1,7% більше, ніж у вересні, повідомляє Українська рада торгових центрів (УРТЦ).
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