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У жовтні 2026 року українські торговельні центри в середньому 36 годин працювали від електрогенераторів. Це становить 11% усього робочого часу за місяць. Водночас вартість електроенергії, виробленої генераторами, сягнула найвищого показника від початку року.

Як зазначають в організації, протягом попередніх шести місяців відключення електроенергії у торговельних центрах практично не відбувалися. Однак у жовтні знеструмлення знову повернулися.

Для порівняння, у березні 2026 року ТРЦ працювали на генераторах лише 3% робочого часу, тоді як у жовтні цей показник зріс до 11%.

У жовтні середній комерційний тариф на електроенергію для торговельних центрів, з урахуванням імпортної електроенергії, становив 13,67 грн за кВт·год із ПДВ. Це на 5% більше, ніж у березні 2026 року.

При цьому імпортна електроенергія обходилася торговельним центрам значно дорожче за електроенергію українського виробництва.

Ще вищою була вартість електроенергії, виробленої генераторами. Середньозважений тариф для орендарів становив 30,64 грн за кВт·год із ПДВ. Це найвищий показник від початку року.

Для порівняння, у березні вартість генераторної електроенергії становила 26,21 грн за кВт·год.

Таким чином, електроенергія від генераторів у жовтні обходилася торговельним центрам у 2,2 раза дорожче, ніж електроенергія за комерційним тарифом.

Про це йдеться в результатах дослідження Української ради торгових центрів (УРТЦ).

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