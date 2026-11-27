27 листопада Українська асоціація фінтех та інноваційних компаній (УАФІК) презентувала дослідження «Фінтех тренди 2027» — огляд ключових технологічних напрямів, які формуватимуть розвиток фінансового сектору в найближчому році.

Дослідження ґрунтується на аналізі матеріалів провідних світових аналітичних і консалтингових компаній та охоплює:

понад 85 глобальних аналітичних досліджень

близько 90 практичних кейсів із різних країн світу

добірку найперспективніших технологій для фінансового сектору.

Мета огляду — систематизувати глобальні тенденції та показати, які технології й рішення матимуть найбільше значення для розвитку фінансової індустрії у 2027 році.

У межах презентації відбулася панельна дискусія «Beyond the Hype: які фінтех-тренди визначатимуть 2027 рік?». Учасники обговорили технологічні зміни, які вже впливають на фінансовий сектор, перспективи їхнього впровадження та практичне значення для фінансових установ і користувачів.

До дискусії долучилися:

Зураб Котарія — операційний директор Identomat;

— операційний директор Identomat; Вікторія Слободянюк — заступниця директора з інформаційних технологій Sense Bank;

— заступниця директора з інформаційних технологій Sense Bank; Юлія Федосюк — генеральна директорка UAPAY.

Модератором дискусії виступив Ростислав Дюк, голова правління УАФІК.

Дослідження вже доступне! Ознайомитися з повною версією «Фінтех тренди 2027» можна за посиланням.

Переглянути запис презентації:

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Презентація відбулася за підтримки банку-партнера Sense Bank. Організатор дослідження — Українська асоціація фінтех та інноваційних компаній (УАФІК). Інформаційні партнери: FinTech Insider, Кошт.медіа, UA.News, Kharkiv IT Cluster та Моє Діло.

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