УАФІК презентувала дослідження «Фінтех тренди 2027». Які технології визначатимуть майбутнє фінансового сектору?
27 листопада Українська асоціація фінтех та інноваційних компаній (УАФІК) презентувала дослідження «Фінтех тренди 2027» — огляд ключових технологічних напрямів, які формуватимуть розвиток фінансового сектору в найближчому році.
Дослідження ґрунтується на аналізі матеріалів провідних світових аналітичних і консалтингових компаній та охоплює:
- понад 85 глобальних аналітичних досліджень
- близько 90 практичних кейсів із різних країн світу
- добірку найперспективніших технологій для фінансового сектору.
Мета огляду — систематизувати глобальні тенденції та показати, які технології й рішення матимуть найбільше значення для розвитку фінансової індустрії у 2027 році.
У межах презентації відбулася панельна дискусія «Beyond the Hype: які фінтех-тренди визначатимуть 2027 рік?». Учасники обговорили технологічні зміни, які вже впливають на фінансовий сектор, перспективи їхнього впровадження та практичне значення для фінансових установ і користувачів.
До дискусії долучилися:
- Зураб Котарія — операційний директор Identomat;
- Вікторія Слободянюк — заступниця директора з інформаційних технологій Sense Bank;
- Юлія Федосюк — генеральна директорка UAPAY.
Модератором дискусії виступив Ростислав Дюк, голова правління УАФІК.
Дослідження вже доступне! Ознайомитися з повною версією «Фінтех тренди 2027» можна за посиланням.
Переглянути запис презентації:
Презентація відбулася за підтримки банку-партнера Sense Bank. Організатор дослідження — Українська асоціація фінтех та інноваційних компаній (УАФІК). Інформаційні партнери: FinTech Insider, Кошт.медіа, UA.News, Kharkiv IT Cluster та Моє Діло.