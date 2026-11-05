Учасниця шоу «Холостяк» Дар’я Харитонова представить Україну на Miss International 2026 у Токіо

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Фіналістка конкурсу «Міс Україна 2025», володарка титулу Miss International Ukraine 2025 та учасниця 15-го сезону реаліті-шоу «Холостяк» Дар’я Харитонова представить Україну на міжнародному конкурсі краси Miss International 2026. Змагання відбудеться в Японії у листопаді.

Дар’я Харитонова — чемпіонка світу та Європи зі спортивно-бальних танців. Окрім спортивної кар’єри та модельного бізнесу, вона розвиває власну справу — бренд одягу. Також дівчина працює тренеркою.

Модель бере участь у благодійних ініціативах. Зокрема, вона долучалася до благодійного етеру шоу «Танці з зірками», організованого спільно із Superhumans Center, проєкту Ukrainian Women Unity та Балу хоробрих сердець, спрямованого на підтримку центру протезування.

Після здобуття титулу Miss International Ukraine 2025 Харитонова отримала можливість представляти Україну на міжнародному конкурсі Miss International.

Міжнародний конкурс краси Miss International 2026 проходитиме з 11 до 27 листопада в Токіо (Японія).

За перемогу змагатимуться представниці різних країн світу, серед яких буде й українка Дар’я Харитонова.

Про це пише Національний комітет «Міс Україна».

Раніше учасниця 15-го сезону романтичного реаліті «Холостяк» Катерина Дойчева, відома під сценічним ім’ям DOICHEVA, випустила дебютну пісню, присвячену своїй участі в шоу. Артистка перетворила переживання після завершення знайомства з головним героєм проєкту Вячеславом Кравцовим на танцювальний трек у стилі регетон.

Колишня учасниця 15-го сезону романтичного реаліті-шоу «Холостяк» Інна Міллер, яка працює косметологинею, емоційно відреагувала на завершення своєї участі в проєкті з баскетболістом В’ячеславом Кравцовим.

Нагадаємо, що Мережу підірвав злив учасниць нового сезону Холостяка.



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