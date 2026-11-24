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Онлайн-медіа UA.NEWS направило офіційний журналістський запит до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), аби з’ясувати, як виконуються умови угоди про визнання винуватості, затвердженої Вищим антикорупційним судом (ВАКС) щодо Артема Шила у справі про заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця» та легалізацію незаконних доходів.

Редакція просить уточнити стан сплати мільйонних сум, можливу участь третіх осіб — зокрема ТОВ «Інтеро», та хід виконання зобов’язань щодо викриття інших корупційних злочинів.

Приводом для запиту став вирок ВАКС від 13 жовтня 2026 року, яким суд затвердив угоду про визнання винуватості від 28 вересня 2026 року між прокурором САП та Шилом. За умовами угоди, засудженого звільнили від відбування основного покарання з випробуванням та встановили трирічний іспитовий строк, натомість поклавши на нього низку фінансових і нефінансових зобов’язань.

Фінансові зобов’язання та роль третіх осіб

У запиті до САП журналісти UA.NEWS просять повідомити, які саме підрозділи або посадові особи контролюють виконання угоди та які заходи контролю вже застосовано після її затвердження судом.

Окремо редакція цікавиться актуальним станом фінансових зобов’язань, серед яких відшкодування АТ «Укрзалізниця» 60 млн грн завданої шкоди; перерахування 80 млн грн благодійному фонду «Повернись живим»; сплата 204 млн грн штрафу з розстроченням платежів; виконання умов щодо спеціальної конфіскації майна або сплати його грошового еквівалента.

Медіа просить надати суми та дати фактично здійснених платежів, розмір залишку та строки сплати, а також уточнити, чи здійснювалися ці платежі третіми особами — зокрема ТОВ «Інтеро» та чи перевірялося походження цих коштів. Крім того, редакція запитує про етап виконання вироку в частині спеціальної конфіскації та збереження арештів майна.

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Викриття злочинів та можливі наслідки невиконання

Щодо зобов’язань Артема Шила надати викривальні показання щодо інших учасників злочинів і протягом двох місяців викрити інше корупційне правопорушення, підслідне НАБУ, журналісти просять повідомити кінцеву дату виконання цієї вимоги та чи зареєстровані нові кримінальні провадження в ЄРДР за результатами наданої ним інформації.

Також UA.NEWS запитує, чи фіксувалися випадки несвоєчасного або неналежного виконання умов угоди, чи надходили звернення про зміну строків або порядку їх виконання та які механізми реагування передбачені у разі порушень — зокрема з урахуванням права прокурора звернутися до суду щодо скасування вироку відповідно до ст. 476 КПК України.

Контекст

Об’єднане кримінальне провадження (№ 52025000000000084 від 19.02.2025 та № 52025000000000074 від 14.02.2025) стосувалося заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця» та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Дії Артема Шила кваліфікували за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 13 жовтня ВАКС затвердив угоду Шила зі слідством. За її умовами, він отримав вісім років позбавлення волі, але звільнений від відбування покарання з випробувальним строком на три роки.

Також йому заборонили протягом трьох років обіймати посади у військових формуваннях і правоохоронних органах. Як пояснив Железняк, домовленість передбачає кілька фінансових зобов’язань. Шило має сплатити штраф у розмірі 204 млн грн. Цю суму дозволили виплатити протягом року чотирма платежами по 51 млн грн щокварталу. Ще 325,7 млн грн підлягають спеціальній конфіскації разом із трьома квартирами. Крім того, угода передбачає відшкодування 60 млн грн збитків і перерахування 80 млн грн фонду «Повернись живим».

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