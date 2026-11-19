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Угорська залізнична компанія MÁV продовжила обмеження руху двох пар пасажирських поїздів, які курсували за маршрутом Будапешт — Мукачево європейською колією. Відтепер потяги прямуватимуть лише до прикордонної станції Чоп, а рух на українській ділянці до Мукачева призупинено до окремого розпорядження.

У компанії пояснили це рішення міркуваннями безпеки працівників групи MÁV.

На період дії обмежень «Укрзалізниця» організувала пересадкове сполучення — пасажири можуть дістатися з Чопа до Мукачева та у зворотному напрямку приміськими поїздами, що курсують широкою колією. Водночас нічний поїзд сполученням Будапешт — Мукачево — Київ, сформований «Укрзалізницею», продовжує курсувати за звичним маршрутом без змін.

Джерело: MÁV.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що рух поїздів між країнами зупинять 17 і 18 листопада. За його словами, російський безпілотник влучив приблизно за 300 метрів від залізничного вокзалу Мукачева.

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