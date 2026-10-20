УІНП записав свідчення про Революцію Гідності та війну на понад 4 тисячі годин, — Алфьоров

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За 20 років діяльності Український інститут національної пам’яті (УІНП) видав понад 200 книжок з історії України, сприяв реабілітації більш як 2,5 тисячі жертв тоталітарних режимів і записав понад 4 тисячі годин усних свідчень про російсько-українську війну та Революцію Гідності.

«Реабілітація понад 2,5 тис. жертв тоталітарних режимів, запис понад 4 тис. годин усних свідчень про російсько-українську війну та Революцію Гідності. Видання понад 200 книжок з історії України. Водночас процеси, пов'язані з декомунізацією. Це — десятки тисяч перейменованих назв вулиць і, звісно, висновків під це все», — розповів Алфьоров.

За словами голови інституту, важливим напрямом роботи УІНП стала меморіалізація української історії та повернення пам’яті про видатних діячів національно-визвольного руху. Зокрема, йдеться про повернення полковника Євгена Коновальця та започаткування Українського національного пантеону.

У січні 2026 року вперше обговорили можливість перепоховання діячів Української революції та першої війни за незалежність. Як зазначив Олександр Алфьоров, Президент України визначив імена діячів, яких необхідно перепоховати на батьківщині. Так сформувалася перша п’ятірка.

«Це реалізується, був перепохований полковник Андрій Мельник і полковник Євген Коновалець», — нагадав Алфьоров.

Також розглядають можливість перепоховання в Національному пантеоні голови Директорії Української Народної Республіки, головного отамана військ і флоту УНР Симона Петлюри та гетьмана Української Держави Павла Скоропадського.

Заступниця генерального директора з наукової роботи НІМЗ «Биківнянські могили» Тетяна Шептицька наголосила на значенні історичної пам’яті для усвідомлення національної ідентичності та досвіду попередніх поколінь.

За її словами, пам’ять допомагає зрозуміти, ким є українці, ким були їхні предки та які випробування довелося пережити спільноті. Збереження пам’яті про минуле може допомогти запобігти повторенню його трагічних сторінок.

Український інститут національної пам’яті уряд створив постановою № 764 від 31 травня 2006 року.

Упродовж 2026 року відбувалися заходи з нагоди 20-річчя установи. За цей час УІНП працював над дослідженням і популяризацією історії України, реабілітацією жертв тоталітарних режимів, збереженням усних свідчень, декомунізацією та меморіалізацією видатних постатей українського минулого.

Про це на форумі з нагоди 20-річчя установи повідомив голова УІНП Олександр Алфьоров.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №14166, який дозволяє відновити проєктування та будівництво Музею Небесної Сотні та Революції Гідності в Києві.

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