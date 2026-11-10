UKRAINIAN BEAUTY FORUM 11.0: нова орбіта beauty-індустрії

22 листопада Київ стане центром української beauty-індустрії! Ukrainian Beauty Forum 11.0 збере провідних експертів, власників салонів, beauty-майстрів, підприємців та професійні бренди на одній із найочікуваніших подій осені.

Організатор форуму — компанія Beauty Communication, яка понад 10 років створює масштабні професійні події та об’єднує beauty-спільноту в 17 містах України.

Штучний інтелект, юридична безпека, секрети успішних beauty-бізнесів, відверті дискусії та практичні інструменти для професійного зростання.

Один день, який може змінити ваш погляд на професію, бізнес та власні можливості.

НОВА ОРБІТА ІНДУСТРІЇ

Beauty-ринок стрімко змінюється. Нові технології, вимоги клієнтів та сучасні підходи до управління відкривають можливості для тих, хто готовий рухатися вперед.

Цьогорічна концепція форуму — COSMOS: «Нова орбіта індустрії».

На гостей чекають масштабна сцена, футуристичні зони, космічна естетика, подарунки та тематичний дрес-код: срібло, металік, сяйво й ефектні образи.

Професійний розвиток, сильне оточення та атмосфера великої події в одному просторі.

ПРОГРАМА, ЯКА ВІДПОВІДАЄ НА ВИКЛИКИ BEAUTY-РИНКУ

ОЛЯ ГОНЧАРЕНКО | BEAUTY SMALL TALKS

Жива розмова із залом, розбір реальних професійних ситуацій та відповіді на запитання учасників.

АННА БАУМ | ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У BEAUTY

Як використовувати Claude для систематизації роботи, оптимізації щоденних завдань та економії часу beauty-майстра.

КАТЕРИНА ЧЕХУНОВА | ЮРИДИЧНА БЕЗПЕКА BEAUTY-БІЗНЕСУ

Керуюча партнерка адвокатського об’єднання Dr.Law, заслужений юрист України.

Повернення коштів, конфлікти з клієнтами, юридичний захист майстра, анкети перед процедурами та питання укриттів для салонів.

ВЕЛИКА ДИСКУСІЯ: ЯК БУДУВАТИ BEAUTY-БІЗНЕС, ЯКИЙ ПРАЦЮЄ РОКАМИ?

На одній сцені зустрінуться власниці відомих українських beauty-бізнесів із понад десятирічним досвідом:

• Антоніна Кроливець — Bunny nails

• Каріна Дубініна — BACKSTAGE BEAUTY&REFRESH

• Алла Кліпініцер — PLAN D

Модератор: Олег Москальонов — The Girls Hairdressers.

Відверто про управління, команду, клієнтів, складні рішення та масштабування. Реальний досвід, за яким стоять роки роботи та великі результати.

Ukrainian Beauty Forum — це місце зустрічі людей, які створюють майбутнє української індустрії краси.

На учасників чекають знайомства з професійними брендами, новинки beauty-ринку, подарунки, нетворкінг та можливості для нових партнерств.

Саме тут одна розмова може перерости у співпрацю, а почута ідея — змінити підхід до власного бізнесу.

Форум створений для beauty-майстрів, власників салонів, викладачів, технологів та підприємців, які прагнуть зростати, заробляти більше й бути серед лідерів індустрії.

ВАША НОВА ОРБІТА ПОЧИНАЄТЬСЯ ТУТ

VIP-квитки вже SOLD OUT! У продажу залишається категорія STANDART

UKRAINIAN BEAUTY FORUM 11.0

22 листопада 2026 року

Київ | Pochayna Event Hall

вул. Степана Бандери, 23

BEAUTY ЗМІНЮЄТЬСЯ. А ТИ ВСТИГАЄШ?

Займіть своє місце на головній beauty-зустрічі цієї осені!

Реєстрація та деталі: Instagram @beauty_com.ua

Квитки: за посиланням.

Читай нас у