UKRAINIAN BEAUTY FORUM 11.0: нова орбіта beauty-індустрії
22 листопада Київ стане центром української beauty-індустрії! Ukrainian Beauty Forum 11.0 збере провідних експертів, власників салонів, beauty-майстрів, підприємців та професійні бренди на одній із найочікуваніших подій осені.
Організатор форуму — компанія Beauty Communication, яка понад 10 років створює масштабні професійні події та об’єднує beauty-спільноту в 17 містах України.
Штучний інтелект, юридична безпека, секрети успішних beauty-бізнесів, відверті дискусії та практичні інструменти для професійного зростання.
Один день, який може змінити ваш погляд на професію, бізнес та власні можливості.
НОВА ОРБІТА ІНДУСТРІЇ
Beauty-ринок стрімко змінюється. Нові технології, вимоги клієнтів та сучасні підходи до управління відкривають можливості для тих, хто готовий рухатися вперед.
Цьогорічна концепція форуму — COSMOS: «Нова орбіта індустрії».
На гостей чекають масштабна сцена, футуристичні зони, космічна естетика, подарунки та тематичний дрес-код: срібло, металік, сяйво й ефектні образи.
Професійний розвиток, сильне оточення та атмосфера великої події в одному просторі.
ПРОГРАМА, ЯКА ВІДПОВІДАЄ НА ВИКЛИКИ BEAUTY-РИНКУ
ОЛЯ ГОНЧАРЕНКО | BEAUTY SMALL TALKS
Жива розмова із залом, розбір реальних професійних ситуацій та відповіді на запитання учасників.
АННА БАУМ | ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У BEAUTY
Як використовувати Claude для систематизації роботи, оптимізації щоденних завдань та економії часу beauty-майстра.
КАТЕРИНА ЧЕХУНОВА | ЮРИДИЧНА БЕЗПЕКА BEAUTY-БІЗНЕСУ
Керуюча партнерка адвокатського об’єднання Dr.Law, заслужений юрист України.
Повернення коштів, конфлікти з клієнтами, юридичний захист майстра, анкети перед процедурами та питання укриттів для салонів.
ВЕЛИКА ДИСКУСІЯ: ЯК БУДУВАТИ BEAUTY-БІЗНЕС, ЯКИЙ ПРАЦЮЄ РОКАМИ?
На одній сцені зустрінуться власниці відомих українських beauty-бізнесів із понад десятирічним досвідом:
• Антоніна Кроливець — Bunny nails
• Каріна Дубініна — BACKSTAGE BEAUTY&REFRESH
• Алла Кліпініцер — PLAN D
Модератор: Олег Москальонов — The Girls Hairdressers.
Відверто про управління, команду, клієнтів, складні рішення та масштабування. Реальний досвід, за яким стоять роки роботи та великі результати.
Ukrainian Beauty Forum — це місце зустрічі людей, які створюють майбутнє української індустрії краси.
На учасників чекають знайомства з професійними брендами, новинки beauty-ринку, подарунки, нетворкінг та можливості для нових партнерств.
Саме тут одна розмова може перерости у співпрацю, а почута ідея — змінити підхід до власного бізнесу.
Форум створений для beauty-майстрів, власників салонів, викладачів, технологів та підприємців, які прагнуть зростати, заробляти більше й бути серед лідерів індустрії.
ВАША НОВА ОРБІТА ПОЧИНАЄТЬСЯ ТУТ
VIP-квитки вже SOLD OUT! У продажу залишається категорія STANDART
UKRAINIAN BEAUTY FORUM 11.0
22 листопада 2026 року
Київ | Pochayna Event Hall
вул. Степана Бандери, 23
BEAUTY ЗМІНЮЄТЬСЯ. А ТИ ВСТИГАЄШ?
Займіть своє місце на головній beauty-зустрічі цієї осені!
Реєстрація та деталі: Instagram @beauty_com.ua
Квитки: за посиланням.