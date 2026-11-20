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Україна тісно взаємодіє з Польщею, щоб допомогти розслідувати порушення польського повітряного простору під час масованої російської атаки 20 листопада.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що чергове порушення повітряного простору Польщі (та НАТО) демонструє загрози, які російська агресія несе для всієї Європи та трансатлантичної спільноти.

«У той час, як Москва намагається ініціювати дискусії про «нову архітектуру безпеки в Європі», російські ракети й безпілотники безпосередньо підривають наявний безпековий порядок у Європі. Першим кроком до його зміцнення, ймовірно, стало б припинення таких атак», – підкреслив міністр.

Сибіга зауважив, що, підтримуючи спроможності України, яка тримає першу лінію оборони проти російської загрози, союзники захищають власних громадян і власну безпеку.

Нині вкрай важливо посилити тиск на Росію, зміцнити протиповітряну оборону України та активізувати зусилля задля досягнення миру, наголосив глава МЗС та висловив солідарність із Польщею та польським народом.

«Ми тісно співпрацюємо, щоб надати всю необхідну допомогу в розслідуванні цього інциденту та запобіганні подібним загрозам у майбутньому», – додав Сибіга.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі X.

Нагадаємо, що Сибіга відреагував на порушення повітряного простору Польщі під час російської атаки.

Дональд Туск скликав екстрену нараду через порушення повітряного простору Польщі.

Польща перевірить порушення повітряного простору під час атаки РФ на Україну, — Туск.

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