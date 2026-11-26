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19 та 20 листопада Україна передала Німеччині та Туреччині двох іноземців, які перебували в міжнародному розшуку за підозрами у шахрайстві.

До Німеччини екстрадували чоловіка, якого підозрюють в участі у злочинному угрупованні, що ошукало потерпілих на понад 2 млн грн.

Його затримали на Київщині у серпні 2026 року. Раніше, наприкінці 2019-го, його вже затримували в Україні, але тоді екстрадиція не відбулася.

До Туреччини передали 44-річного громадянина, засудженого за 18 вироками до сумарно майже 65 років ув'язнення. Упродовж 2015–2021 років він шахрайським шляхом заволодівав коштами громадян, використовував чужі банківські картки та проводив фінансові операції без згоди власників рахунків. Від його дій постраждали щонайменше 20 людей. Чоловіка затримали у червні 2026 року під час спроби виїхати через пункт пропуску «Мамалига».

Екстрадиції відбулися за рішенням Офісу генерального прокурора та Міністерства юстиції після проведення відповідних перевірок і співпраці з правоохоронними органами обох країн.

Джерело: Офіс генерального прокурора України.

З Норвегії в Україну екстрадували колишнього працівника банку з Тернопільської області, якого підозрюють у привласненні коштів клієнтів фінансової установи на суму близько мільйона гривень. Чоловіка оголосили в міжнародний розшук.

Японія екстрадувала до Німеччини одного з імовірних лідерів російського кіберзлочинного угруповання «Qilin», яке вимагало сотні мільйонів доларів у компаній по всьому світу. За словами міністра внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія Герберта Ройля, підозрюваного затримали в Японії під час відпустки.

В Україну екстрадували 30-річного жителя Вінницької області, якого підозрюють в організації незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Після повернення він опинився під вартою.

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