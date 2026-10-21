Україна готова зупинити бойові дії на нинішній лінії фронту — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова заморозити бойові дії на нинішніх позиціях, якщо це допоможе завершити війну. Про це він сказав в інтерв’ю американському телеканалу Fox News, відповідаючи на запитання про можливу мирну угоду. Водночас у наведеній заяві йдеться про припинення бойових дій за поточною лінією фронту, а не про юридичне визнання окупованих територій російськими.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова розглянути припинення бойових дій на нинішніх позиціях. На його думку, це може стати реальним кроком до завершення війни. Під час інтерв’ю ведучий запитав, чи погодилася б Україна на мирну угоду, яка зафіксувала б ситуацію такою, якою вона є зараз. У запитанні також прозвучала умова, що Україна зберігає контроль над 75% або більшою частиною своєї території.

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«Так. Ми зараз маємо це заморозити, і я вважаю, що це реальний шлях до завершення цієї війни», — відповів Зеленський.

Що означає замороження бойових дій

Замороження війни за нинішньою лінією фронту означало б припинення активних бойових дій без негайного розв’язання всіх територіальних питань. Такий сценарій може відкрити шлях до подальших переговорів, але сам по собі не означає укладення повноцінної мирної угоди. Важливо розрізняти фактичну лінію контролю та міжнародно визнані кордони України. Припинення вогню на нинішніх позиціях не означає автоматичного визнання окупованих Росією територій її частиною.

У наведеному фрагменті інтерв’ю Зеленський назвав замороження бойових дій можливим шляхом до завершення війни. Однак він не навів подробиць можливих домовленостей, зокрема щодо гарантій безпеки, контролю за дотриманням припинення вогню та подальшого врегулювання територіальних питань. Отже, заява президента стосується готовності розглядати зупинення бойових дій на нинішніх позиціях як крок до миру. Чи стане цей варіант основою конкретної угоди, залежатиме від умов переговорів і позицій сторін. Про це глава держави сказав в ефірі Fox News.

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф після зустрічі з Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі заявив, що є основа для досягнення домовленості про припинення вогню в Україні. Американська сторона привезла документи з пропозиціями щодо врегулювання війни, однак їхнього змісту поки не розкрили. Під час переговорів Путін також оголосив про звільнення громадянина США Стівена Габбарда, якого російський суд ув’язнив за звинуваченням у найманстві.

США розраховують, що послаблення санкцій щодо російського дизельного палива та інші кроки американської адміністрації спонукатимуть Володимира Путіна до компромісу щодо завершення війни проти України. Водночас наразі невідомо, чи вплинуть ці рішення на позицію Кремля.

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