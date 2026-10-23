Зеленський запевнив Віткоффа і Кушнера, що Україна готова до переговорів у будь-який день

Володимир Зеленський розповів про розмову зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером під час онлайн-виступу в американському аналітичному центрі Hudson Institute у Вашингтоні. За словами президента, головною темою стала підготовка тристоронньої зустрічі за участю переговорних команд України, США та Росії. Її попередньо планують провести в першій половині листопада.

Українська сторона наполягає, що зволікати з переговорами не варто. Зеленський заявив, що Київ готовий зустрітися в будь-який день, навіть наступного дня після розмови. Водночас для організації зустрічі потрібна згода всіх учасників, зокрема Росії. «Ми готові зустрітися будь-якого дня, навіть завтра, та все залежить від росіян», — сказав президент.

Поки що йдеться саме про зустріч на рівні переговорних команд, а не про особисту зустріч лідерів трьох держав. Такі переговори мають допомогти узгодити порядок денний і визначити, які питання потрібно обговорити далі. Водночас сам факт підготовки зустрічі ще не означає, що сторони вже домовилися про умови завершення війни.

Чому попередню зустріч не провели

Зеленський також нагадав, що подібну тристоронню зустріч планували організувати ще у вересні. Однак тоді переговори не відбулися. За словами президента України, російська сторона знайшла причину відмовитися від зустрічі.

Тепер українська сторона знову намагається узгодити формат переговорів за посередництва США. Для Києва важливо, щоб дипломатичний процес не зупинявся, а сторони могли обговорювати конкретні кроки для завершення війни. Водночас результат залежить не лише від готовності України та американських партнерів, а й від того, чи погодиться Москва брати участь у зустрічі.

Раніше українська влада неодноразово заявляла про готовність до дипломатичних кроків заради миру. На початку вересня Зеленський після зустрічі з Віткоффом і Кушнером у Києві наголошував, що переговорний процес важливий у будь-якому форматі, який дає змогу просуватися до завершення війни. Американські представники також повідомляли про роботу над організацією тристоронніх переговорів.

Що відомо про можливі подальші кроки

Якщо сторони узгодять дату, наступним етапом має стати зустріч переговорних команд України, США та Росії. На ній можуть визначити питання, які потребують подальшого обговорення, та підготувати ґрунт для можливих переговорів на вищому рівні. Однак наразі немає підстав стверджувати, що остаточну дату вже погодили або що майбутня зустріч обов’язково приведе до підписання мирної угоди.

Раніше також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп розглядав можливість підписання мирної угоди під час саміту «Групи двадцяти» (G20). Водночас у наведених повідомленнях немає підтвердження, що сторони погодили таку домовленість або визначили конкретний план її підписання. Таким чином, зараз основне завдання — домовитися про саму зустріч і забезпечити участь усіх трьох сторін. Україна заявляє про готовність розпочати переговори якнайшвидше, але подальший розвиток подій залежатиме від позицій учасників і результатів дипломатичних контактів. Про це повідомляють Новини.LIVE.

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що під час зустрічі з американським представником Стівом Віткоффом російський лідер не передавав жодних документів із пропозиціями щодо врегулювання війни в Україні.

У Санкт-Петербурзі відбулися переговори між російським диктатором володимиром путіним та спецпредставником президента США Стівом Віткоффом, які тривали майже три години. Під час зустрічі американський посланець поінформував російську сторону про результати попередніх консультацій, що відбулися в Осло.