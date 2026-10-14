Україна готує кризові сценарії на зиму 2026–2027 років — Буданов назвав терміни

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Кирило Буданов за дорученням президента України 13 жовтня провів засідання Координаційної платформи з гуманітарного реагування. Учасники обговорили основні виклики зимового періоду та підготовку до можливих кризових ситуацій.

За словами Буданова, ворог системно цілить у цивільну інфраструктуру великих українських міст, а мета цих ударів, на його думку, терористична. Тому державні органи мають бути готові до будь-якого розвитку подій на місцях і заздалегідь визначити чіткі плани дій на випадок криз узимку.

У засіданні взяли участь глава уряду, секретар Ради національної безпеки і оборони, представники Офісу президента та інших державних органів, а також дипломати – представники країн-донорів.

Головне завдання – розробити чіткі кризові сценарії та узгодити операційні плани реагування на період від листопада 2026 року до березня 2027 року.

Уряд через Державну службу України з надзвичайних ситуацій готує базовий сценарій можливих загроз з урахуванням їхньої географії та масштабів. Сили оборони й розвідка, своєю чергою, нададуть оцінку ризиків.

Наявні ресурси, наголосив Буданов, слід зосередити там, де людям буде найважче. Злагоджено й скоординовано, за його оцінкою, мають діяти:

влада всіх рівнів;

профільні міністерства й служби;

армія;

міжнародні партнери;

гуманітарні організації.

«Маємо тримати тил так само надійно, як Сили оборони тримають лінію фронту», – написав Буданов.

У дописі немає переліку кризових ситуацій, до яких готуватимуть сценарії, а також інформації про затвердження остаточного плану.

Джерело: Кирило Буданов

Тим часом у двох районах Києва тимчасово зупинили рух електротранспорту після атаки.

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

Додамо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

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